Audi призупинив продаж A6 та A7 через імовірні маніпуляції з викидами

Федеральне автотранспортне відомство Німеччини (KBA) ініціює офіційні слухання щодо автовиробника Audi через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Про це заявив речник KBA у вівторок, 8 травня, у німецькому місті Фленсбург, повідомляє агенція dpa. Інформацію також підтвердили у німецькому федеральному міністерстві транспорту.

Скандал зачепив дизельні автомобілі моделей A6 та A7. У Німеччині авто з такою проблемою нараховується близько 33 тисяч, а по всьому світу - близько 60 тисяч. Тим часом стало відомо, що Audi призупинив продаж цих автомобілів.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що йдеться про автомобілі з двигунами нового стандарту викидів шкідливих газів "євро-6", які обладнані пристроєм для очистки оксидів азоту. Для цього спеціальна рідина має вприскуватися у потік вихлопних газів і розщепляти оксиди азоту на нешкідливий азот і водяну пару.

Щоб власники автомобілів не мусили заливати цю рідину в спеціальний резервуар самостійно, автовиробник сконструював систему таким чином, щоб очисної рідини вистачило до наступного сервісного обслуговування на СТО. Але насправді, як свідчить видання, у певний момент пристрій для очистки газів на авто починає працювати дуже обмежено або взагалі не працює. Унаслідок цього в повітря потрапляють шкідливі гази високої концентрації.

Якщо підозри підтвердяться, автовиробник буде змушений відкликати понад 60 тисяч авто по всьому світу. Це вже не перший скандал, пов'язаний із шкідливими викидами в атмосферу, з яким стикається Audi за останні роки. Після розпалу так званого дизельного скандалу в 2015 році компанію-дочку концерну Volkswagen зобов'язали відкликати понад 150 тисяч авто у зв'язку зі встановленим на них програмним забезпеченням, що маніпулювало справжні показники шкідливих викидів двигунів.

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