Audi призупинив продаж A6 та A7 через імовірні маніпуляції з викидами

Федеральне автотранспортне відомство Німеччини (KBA) ініціює офіційні слухання щодо автовиробника Audi через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Про це заявив речник KBA у вівторок, 8 травня, у німецькому місті Фленсбург, повідомляє агенція dpa. Інформацію також підтвердили у німецькому федеральному міністерстві транспорту.
Скандал зачепив дизельні автомобілі моделей A6 та A7. У Німеччині авто з такою проблемою нараховується близько 33 тисяч, а по всьому світу - близько 60 тисяч. Тим часом стало відомо, що Audi призупинив продаж цих автомобілів.
Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що йдеться про автомобілі з двигунами нового стандарту викидів шкідливих газів "євро-6", які обладнані пристроєм для очистки оксидів азоту. Для цього спеціальна рідина має вприскуватися у потік вихлопних газів і розщепляти оксиди азоту на нешкідливий азот і водяну пару.
Щоб власники автомобілів не мусили заливати цю рідину в спеціальний резервуар самостійно, автовиробник сконструював систему таким чином, щоб очисної рідини вистачило до наступного сервісного обслуговування на СТО. Але насправді, як свідчить видання, у певний момент пристрій для очистки газів на авто починає працювати дуже обмежено або взагалі не працює. Унаслідок цього в повітря потрапляють шкідливі гази високої концентрації.
Якщо підозри підтвердяться, автовиробник буде змушений відкликати понад 60 тисяч авто по всьому світу. Це вже не перший скандал, пов'язаний із шкідливими викидами в атмосферу, з яким стикається Audi за останні роки. Після розпалу так званого дизельного скандалу в 2015 році компанію-дочку концерну Volkswagen зобов'язали відкликати понад 150 тисяч авто у зв'язку зі встановленим на них програмним забезпеченням, що маніпулювало справжні показники шкідливих викидів двигунів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мобільність made in Germany
Хоч репутація провідних автовиробників Німеччини і підмочена "дизельним скандалом", їхні продажі далі зростають. На німецькі авто припадає майже дві третини ринку ФРН. Вони й далі залишаються чоловічою справою: лише кожен третій автомобіль належить жінці. Ця статистика не змінилася за останні десять років.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобілі німців стають дедалі старішими
У Німеччині легкові автомобілі на дорогах стабільно старішають. Десять років тому середній вік автівки складав 8,1 року, у 2017-му стрибнув до історичного максимуму в 9,3 року. Та й фанатизмом щодо машин німці не вирізняються попри свій імідж: ФРН лише 20-та країна у світі за кількістю авто на душу населення. Для порівняння, у США, які займають третє місце, на 10 осіб припадає вісім автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Країна олдтаймерів
Близько 600 тисяч легкових автомобілів - 1,3 відсотка від усіх авто - вважаються в Німеччині олдтаймерами, їм більше 30 років. 380 тисяч із них мають "історичні" номерні знаки - на знак того, що транспортний засіб "зберіг оригінальний вигляд свого часу".
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобіль - не розкіш
Моторизація населення Німеччини зростає. Станом на початок 2017 року в ФРН із майже 83-мільйонним населенням було зареєстровано 45,8 мільйона пасажирських автомобілів. Тобто на тисячу людей - 684 авто. Сьогодні в Німеччині уп'ятеро більше машин, аніж півстоліття тому. Тоді автобанами їздили близько дев'яти мільйонів автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Баварія - царство новеньких BMW
Середній вік пасажирських авто в Німеччині коливається в різних федеральних землях. У Бранденбурзі, приміром, вони найстаріші, аж під 10 років. Новенькі ж авто, що не дивно, у Баварії, на батьківщині BMW. Баварський Мюнхен разом із Франкфуртом-на-Майні лідирує серед міст за "молодістю" авто, пасе задніх Дуйсбург (12,2 року).
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мізерна частка електромобілів у ФРН
Кількість авто з бензиновими двигунами у ФРН залишається стабільною останні десять років, тоді як їхня частка скорочується: у 2017 році вона знизилася до двох третин від усіх автомобілів. Із дизелем ситуація протилежна: кількість таких машин з 2008 року виросла з 10 мільйонів до 15 мільйонів. Електромобілі й гібридні авто разом ледь утримують частку в піввідсотка - близько 200 тисяч авто.
Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов