 ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в ЄС

Після купівлі італійської компанії Ilva металургійна компанія ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в Євросоюзі. При цьому сталевий гігант має продати деякі заводи в Європі для збереження конкурентних умов.

ArcelorMittal купує італійського виробника сталі Ilva

ArcelorMittal купує італійського виробника сталі Ilva

Сталевий гігант ArcelorMittal отримав дозвіл на придбання італійського виробника сталі Ilva, повідомила у понеділок, 7 травня, Єврокомісія. Після завершення угоди ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі у Європі. Єврокомісія схвалила злиття двох компаній після розслідування умов збереження конкуренції.

"Сьогоднішнє рішення гарантує придбання ArcelorMittal компанії Ilva, що дозволить створити найбільшого виробника сталі в Європі, але не призведе до підвищення цін на сталь", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

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Угода відбудеться за умови продажу ArcelorMittal кількох заводів, що дозволить компанії "ефективно конкурувати" на ринку. ArcelorMittal вже заявила про намір продати свої активи в Бельгії, Чехії, Люксембурзі, Італії, Румунії та Македонії. Компанія також позбудеться дистриб’юторських активів у Франції та Італії. У своїй заяві Єврокомісія зазначила, що ArcelorMittal вживає заходів для забезпечення рівних умов в металургійній галузі ЄС.

Нагадаємо, що в Україні ArcelorMittal володіє металургійним комбінатом "Арселор Міттал Кривий Ріг", який вона придбала в 2005 році. Комбінат є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун та сталь.
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