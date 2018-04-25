ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в ЄС

Сталевий гігант ArcelorMittal отримав дозвіл на придбання італійського виробника сталі Ilva, повідомила у понеділок, 7 травня, Єврокомісія. Після завершення угоди ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі у Європі. Єврокомісія схвалила злиття двох компаній після розслідування умов збереження конкуренції.

"Сьогоднішнє рішення гарантує придбання ArcelorMittal компанії Ilva, що дозволить створити найбільшого виробника сталі в Європі, але не призведе до підвищення цін на сталь", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Угода відбудеться за умови продажу ArcelorMittal кількох заводів, що дозволить компанії "ефективно конкурувати" на ринку. ArcelorMittal вже заявила про намір продати свої активи в Бельгії, Чехії, Люксембурзі, Італії, Румунії та Македонії. Компанія також позбудеться дистриб’юторських активів у Франції та Італії. У своїй заяві Єврокомісія зазначила, що ArcelorMittal вживає заходів для забезпечення рівних умов в металургійній галузі ЄС.

Нагадаємо, що в Україні ArcelorMittal володіє металургійним комбінатом "Арселор Міттал Кривий Ріг", який вона придбала в 2005 році. Комбінат є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун та сталь.