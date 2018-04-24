 Amnesty International розкритикувала ситуацію у Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

Amnesty International розкритикувала ситуацію у Туреччині

Amnesty International закидає Туреччині використання надзвичайного стану для створення атмосфери страху для правозахисників і представників громадянського суспільства.

Акція Amnesty проти затримання правозахисників у Туреччині

Акція Amnesty проти затримання правозахисників у Туреччині

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала ситуацію у Туреччині, що склалася після запровадження надзвичайного стану 2016 року. "Те, що ми бачимо в Туреччині, є цілеспрямованим знищенням громадянського суспільства і зловживанням надзвичайним станом заради цієї мети", - цитує інформагенція AFP дослідника Amnesty International Ендрю Гарднера, який презентував новий звіт організації у Стамбулі.

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У звіті під назвою "Переживання бурі" йдеться про репресії, яким піддаються в Туреччині правозахисники та інші представники громадянського суспільства внаслідок надзвичайного стану, що триває в країні з часу невдалої спроби путчу, здійсненої в липні 2016 року. За даними Amnesty International, за час дії надзвичайного стану було закрито понад 1300 об'єднань і фондів. Гарднер заявив, що робота неурядових організацій у Туреччині "де-факто є забороненою", їхня діяльність дуже обмежена. 

Amnesty International теж має проблеми в Туреччині, зокрема, колишній керівник турецької секції організації Танер Кіліч від червня минулого року перебуває за ґратами. Також влітку 2017 було арештовано, а в жовтні звільнено очільницю організації у Туреччині Іділ Езер із дев'ятьма іншими правозахисниками. Утім, процес проти них за звинуваченням у підтримці тероризму досі триває.

Анкару критикують і за судові процеси проти представників ЗМІ. Як повідомлялося, напередодні увечеріу Туреччині було засуджено 15 журналістів та співробітників опозиційного видання Cumhuriyet. Їх засудили на терміни від 2,5 до 8 років за звинуваченнями у тероризмі. Журналісти називають рішення суду політично мотивованим. 

Туреччина ув'язнила численних журналістів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Влада вважає, що вони - як і чимало науковців, державних службовців, правозахисників і громадських активістів - мають зв'язки з кліриком Фетхуллахом Гюленом, вигнанцем, який мешкає у США і якого уряд звинувачує в організації путчу і у спробі перевороту в країні.
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