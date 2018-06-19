Amazon Go: закупи без каси

Крадькома підібравшись до полиці з фруктами, моя рука після нетривалих вагань усе ж зупиняється на упаковці з нарізаним ананасом. Кладу її до торбинки і озираюся навколо. Ніхто мене не зупиняє, навіть співробітник Amazon Go, який саме викладає полуниці. "Можеш іти. Правда", сповіщає табличка над виходом. Що ж, набираюся сміливості і прямую до виходу. "Дякуємо за покупку", - каже навздогін хтось зі співробітників.

На вулиці уже вишукувалася група туристів, вони жваво про щось балакають. "Якось не по собі від усіх цих камер на стелі", - каже один із них. Але, мабуть, варто звикати, адже те, що тестується тут, у Сієтлі, має стати майбутнім роздрібної торгівлі. Поки ж Amazon Go у середмісті Сієтла - єдиний магазин у світі такого роду: тут ні касирів, ні кас самообслуговування. Покупці просто складають усе до пакетів та сумок і йдуть прямо на вихід, навіть не контактуючи з кимось зі співробітників. А вже за кілька хвилин на смартфон надходить рахунок за покупку.

Відчуття, як при крадіжці

Сам процес вибору товарів мало чим відрізняється від походу до звичної продуктової крамниці. Так усе і замислювалося, підтвердила в інтерв'ю Yahoo голова Amazon Go Джіанна Пуеріні. "Ми хотіли, щоби клієнтові не довелося навчатися новим навичкам", - пояснила вона.

Check-in при вході до крамниці

А от до виходу з крамниці без оплати ще треба буде звикнути. Сподіваюсь, що камери і сенсори зафіксували, як я кладу ананас до сумки.

На зміну касирам

Тут застосовуються витончені технології. Для того, щоби затоваритися в Amazon Go спочатку слід встановити їхній мобільний застосунок. При вході до магазину слід зісканувати штрих-код за допомогою смартфону. Трохи нагадує реєстрацію на рейс в аеропорту за допомогою мобільного посадкового талону. Таким чином Amazon Go знає про мій прихід до крамниці.

Залишилося тільки взяти необхідне

А надалі усе контролює комп'ютер. За допомогою камер та сенсорів розпізнаються не лише покупці, але й взяті або повернуті ними на полиці товари. Усі вони потрапляють до віртуального кошику покупок у додаток. Рахунок приходить десь за 5 хвилин після виходу із магазину. Зрештою, як і під час покупок в інтернеті.

Щонайменше двічі поруч крутився інший покупець, поки мною вирішувалася доля шоколадки. Зрештою, вона повернулася на полицю. "Головне питання, на яке мусить бути знайдена технологічна відповідь, - хто і що бере з полиць?", - каже Пуеріні.

У цьому розробники покладаються на штучний інтелект. Технології у Amazon Go подібні до тих, які використовуються у самокерованих автомобілях. Подробиці Amazon тримає поки у таємниці.

Навіщо Amazon продуктові магазини?

Таким чином гігант онлайн-торгівлі зазіхає на останній бастіон традиційної роздрібної торгівлі - продуктові магазини. "Існує категорія товарів, які люди віддають перевагу купувати радше у звичайному магазині, ніж в інтернеті", - каже викладач маркетингу в університеті Сієтла Аджай Абрагам. Його ж ми запросили разом відвідати новий магазин. "Клієнти хочуть самостійно пересвідчитися у свіжості фруктів та овочів. У цьому і є перевага звичайних магазинів", - каже він.

Минулого серпня Amazon уже придбав американську мережу продуктових магазинів Whole Foods за 13,7 мільярда доларів. Amazon Go має стати поєднанням походу в магазин та зручності онлайн-шопінгу, а ще це допоможе заощадити час. Концерн прагне ствердитися і на цьому ринку.

Наслідки для зайнятості

Звісно, усе це матиме наслідки для ринку праці. Зараз у роздрібній торгівлі у США працевлаштовано близько 5 мільйонів американців. Однак, за статистикою, кількість вакансій у цій сфері падає з року в рік. Особливо потерпають універмаги - покупці дедалі більше купують в інтернеті. Та за оцінками експертів, потреба у касирах ще довго не відпаде, адже сучасні технології ще перебувають на стадії тестувань.

Amazon тестував свою техніку чотири роки, а перший магазин без касирів відкрився на рік пізніше запланованого терміну. Асортимент наразі теж невеликий, а площа крамниці - заледве 170 квадратних метрів. У планах відкриття ще 6 таких філіалів, у тому числі у Сан-Франциско та Чикаго. Інвестори цікавляться, чи застосують ці технології і у 479 філіалах Whole Foods.