Airbus A400M: Суперзірка чи летюча проблема?

10 років тому модифіковану під вимоги НАТО версію українського військового транспортного літака Ан-70 - Ан7Х розглядали у ролі можливого нового європейського середнього транспортного літака. Однак у конкурсі переміг Airbus А400М. Німецькі військові віддавали перевагу саме українській машині. Ганс-Петер фон Кірхбах (Hans-Peter von Kirchbach), тодішній генеральний інспектор Бундесверу, прямо говорив, що Ан-70 "за всіма суттєвими критеріями - краща альтернатива". Однак уряд ФРН віддав перевагу європейському проекту. З політичних міркувань, як говорили критики. Адже Airbus - це також і німецький концерн, а отже йшлося про робочі місця.

За своїми характеристиками Ан-70 перевершує європейський А400М, у порівнянні з яким у нього удвічі нижча вартість покупки і експлуатації. Максимальна вантажопідйомність Ан-70 становить 47 тонн, заявлена А400M - 37 тонн, об'єм вантажної кабіни - 425 куб. м, у A400M - 340 куб. м. Вартість Ан-70 становить 67 мільйонів доларів, А400М - 145 мільйонів євро.

У забороненій зоні

Спочатку чуєш глибокий гуркіт, згодом з'являється темний силует гігантського літака. Чотири пропелери Airbus A400M розрізають небо над Вунсторфом. Тут, на авіабазі біля Ганновера, військовий транспортник іде на посадку. Транспортник A400M літає, однак коли так часто читаєш про його технічні проблеми, здається що ця авіамашина має залишатися на землі. Це лише "дитячі хвороби" транспортного літака, розробленого концерном Airbus? Чи це справді серйозні недоліки, які виправдовують репутацію A400M як "летючої проблеми" і ставлять під загрозу грандіозний проект збройних сил?

Флот нових транспортних літаків поступово збільшується - вже 18 А400М

Щоб потрапити дуже близько до літака потрібна спеціальна перепустка авіабази у Вунсторфі. Цього весняного ранку досить прохододно, однак шапки вдягати не дозволяють - їх можуть затягнути потужні двигуни. За пропускним пунктом відкривається вид на злітно-посадкову смугу. На ній стоять у певному порядку понад півтора десятки масивних літаків.

Airbus вже доставив Люфтваффе 18 літаків. Кажуть, що загалом замовлення сягає 40 авіамашин. Всі вони розмістяться у 62-ій транспортній авіаційній ескадрі у Вунсторфі. Поняття "авіабаза" не дуже пасує цій локації Бундесверу, яка розрослася останніми роками до розмірів маленького міста. Чим більше сюди прибуває A400M, тим більше потрібно співробітників і нової інфраструктури. Привертають увагу кілька будівельних майданчиків, величезні ангари виглядають зовсім новими.

Багато місця у вантажній кабіні

Перед літаком майже 15-метрової висоти, який зараз обслуговується в ангарі, технік в оливково-зеленому комбінезоні виглядає зовсім крихітним. Блискуча сталева вантажна кабіна товстих літаків має форму діжки. Вантажне відділення має довжину 18 метрів і майже чотири метри заввишки. Тут можуть розміститися 116 солдатів, або два штурмових гелікоптери "Тигр", шість позашляховиків або один бронетранспортер.

Всередені вантажної кабіни Airbus A400M

Бундесвер вже давно чекав на такі вантажопідйомні потужності для перевезення солдатів та техніки, які особливо потрібні у місіях за кордоном. Важкий вантаж не просто втискують в A400M. Спеціальні фахівці - у ВПС Німеччини їх називають "майстрами технічного вантажу" - після чіткого розрахунку до сантиметру точно закріплюють вантаж. Інакше центр тяжіння літака може змінитися з фатальними наслідками. Світ A400M цифровий: розміщення та закріплення вантажу контролюється на моніторі комп'ютера.

Хвала пілотів

Високотехнологічна також кабіна з дисплеєм "Head-up" - це цифрове табло безпосередньо перед очима пілота. "A400M летить чудово", підполковник Роберт Шенк (Robert Schenk) підбиває підсумки свого польоту. Шенк - пілот і керівник тренувань в ескадрі. На "Head-up" дисплеї він завжди має всю відповідну інформацію. - "Це полегшує роботу". Офіцер не скупиться на похвалу: "Здібності A400M просто божевільні". Товариші офіцера також "у повному захваті". А як же із різними технічними проблемами? - "Нові літаки, що здаються в експлуатацію - завжди мають "дитячі хвороби"".

Загалом 180 А400М замовили Німеччина, Іспанія, Франція та інші країни

Сильні та слабкі сторони A400M найкраще відомі полковнику Людґеру Бетте (Ludger Bette). Він командує ескадрою з кінця 2014 року. Тоді перший A400M прибув до Вунсторфу, хоча перший політ A400M відбувся в іспанській Севільї за п'ять років до цієї події.

Затримка і подорожчання

Як могла статися така затримка? Виробник Airbus зіткнувся з численними технічними проблемами, особливо з двигунами, і вимагав значно більше грошей із семи країн, які замовляли літак, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію. Це був незграбний початок проекту нових озброєнь, яким Європа фактично хотіла продемонструвати свої військово-технологічні якості. Як і в інших арміях, Бундесвер у період очікування, замовляв транспортні авіаперевезення у зовнішніх постачальників. Коли у 2015 році A400M розбився поблизу Севільї і під час тестового польоту загинуло чотири людини, з'явилися нові сумніви щодо придатності літака. Через помилку програмного забезпечення три з чотирьох двигунів вийшли з ладу.

Полковник Людґер Бетте - командир 62-ї авіаескадри Люфтваффе

Перш ніж говорити про проблеми авіамашини A400M, полковник Бетте робить екскурс у минуле: 30 років тому він сам літав на транспортних літаках C-160 "Transall" - це попередник літака А400М у збройних силах Німеччини. "Transall" був побудований у 1960-х роках, потім дуже довго не було нових машин - аж до "Airbus A400M". - "Ми пропустили три-чотири покоління", - говорить Бетте із виглядом наче він обміняв іржавий трактор на блискучий Mercedes. - "Один A400 має здібності трьох-чотирьох "Transall"". Він літає вдвічі швидше і втричі далі і майже втричі більше бере вантажу. - "Ви переходите у новий вимір", - пояснює командир авіаескадри, який після прибуття першого літака перейшов на нову систему і тепер регулярно літає на A400M.

C-160 "Transall" літатимуть ще до 2021 року

Водночас, Люфтваффе використовує A400M для транспортування техніки та солдатів у закордонних місіях Бундесверу, наприклад, в Малі, Йорданії та Косово. Літак має бути сертифікований для дозаправки у повітрі пізніше цього року - це важлива опція для Люфтваффе, яка необхідна у міжнародних операціях. У Вунсторфі також тренують приземлення з обладнанням для нічного бачення, з вимкненим світлом к кабіні пілотів. Це робить висадки у зонах конфліктів або заплановані евакуації набагато безпечнішими. Також готується швидка конвертація A400M у "повітряну лікарню".

Критика авіакомпанії Airbus

Виходить, що все чудово з A400M? Не зовсім, визнає командир. Він нарікає на необхідність часто обслуговувати і ремонтувати літак. У середньому лише 40-60 відсотків його флоту готові до використання, однак командир ескадри прагне чіткої цифри у 75 відсотків. Той факт, що цього ще не досягли, пов'язаний із двома чинниками: літаки після польоту мають чекати на обслуговування відповідно до заздалегідь визначеного, дуже щільного плану і вони недоступні для польотів протягом цього часу.

Завдяки чотирьом двигунам швидкість А400М - 750 кілометрів на годину

Крім того, є технічні недоліки, які Airbus повинен усунути, - наприклад, перебої в управлінні двигунами та витік мастила на пропелерах. Якості літака "є ще куди зростати", - каже Бетте, на адресу європейського концерну. Нещодавно він заявив, що необхідно подовжити терміни постачання літаків, щоб мати більше часу для усунення недоліків. - "Компанія Airbus має можливість покращити якість кожного нового випуску літака, і ми на це очікуємо".

У Вунсторфі кожна година польоту A400M потребує неймовірних 60 годин технічного обслуговування. "Ми не можемо найняти таку кількість співробітників", - заявляє Бетте і додає, що це "не практично". Виробник обіцяв від 10 до 20 годин. - "Ми маємо говорити про те, що потрібно оглянути - а також про інтервали".

Загалом, однак, не кожну неполадку треба розглядати як чергове питання до A400M, попереджає Бетте. "Зберігай спокій і продовжуй", рекомендує командир ескадри, який має не менше 3500 відвідувачів на рік у Вунсторфі - з надією, що його думка покращить поганий імідж A400M.

Літаки майбутнього Польоти без викидів Авіація продукує близько трьох відсотків усіх викидів СО2. Але і цього, на думку Єврокомісії, забагато: вона вимагає до 2050 року скоротити їх на чверть. Допомогти в цьому міг би літак, котрий працює на струмі. Ця ідея належить конструкторському бюро із штаб-квартирою у Мюнхені Bauhaus-Luftfahrt.

Літаки майбутнього Охолоджені двигуни Злетіти електролітак може лише з дуже потужними двигунами. Їх охолоджують до мінус 190 градусів за Цельсієм, і тоді кабелі та дроти, які проводять струм, практично не мають опору. Але для цього батареї мають стати ще легшими, ніж нині.

Літаки майбутнього Форма і функції Правильна форма літака заощаджує струм. У цьому ескізі літака Німецького центру авіації та космонавтики кабіну сплавлено з крилами. Таким чином знімається опір тертю. Кабіна сама стає фактично крилами.

Літаки майбутнього Великий пропелер Ще ефективнішими за сучасні реактивні двигуни є так звані "відкриті ротори". Вони мають пропелери, як на літаках минулого, тільки половина пропелерів крутяться у протилежному напрямку. За розрахунками Німецького центру авіації та космонавтики (DLR), це дозволить суттєво заощадити пальне. На жаль, за рахунок більшого шуму. Ротори сягають до 5 метрів у діаметрі.

Літаки майбутнього Економічний, але гучніший Найкраще було би вбудовувати ротори у зовсім нові корпуси ззаду. Такі літаки були б ощадливішими та дещо повільнішими, ніж теперішні пасажирські літаки. Двохгодинний політ, наприклад, подовжився б лише на 15 хвилин. Мінус - відкриті ротори дуже гучні, навіть гучніші від сучасних реактивних літаків.

Літаки майбутнього Ощадливість понад усе Такий на вигляд літак, оптимізований на ощадливість: дуже довгі крила, видовжений корпус та електродвигун. Це літак на сонячних батареях "Solar Impulse". Бертран Пікар та Андре Боршберг продемонстрували, на що він здатний. Але швидкість цього літака - лише 70 кілометрів на годину, він також не може перевозити вантажі.

Літаки майбутнього Відкидні крила Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

Літаки майбутнього Назад до біпланів Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

Літаки майбутнього Майбутнє - не лише ощадливе Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин. Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько

