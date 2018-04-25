Виробник спортивних товарів Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР, який викликав обурення у міжнародної спільноти. "Ми взяли до уваги повідомлення про опис продукту та зробимо певні висновки", - заявила компанія. Про це повідомила в понеділок, 7 травня, інформаційна агенція SID.

У пошукових запитах по сайту Adidas продукція із зображенням герба Радянського Союзу і написом USSR більше не відображається.

Нагадаємо, що Adidas випустив серію спортивного одягу із зображенням державного герба СРСР і надписом USSR напередодні Чемпіонату світу з футболу, який в липні відбудеться в Росії.

Міністерство закордонних справ Литви розкритикувало появу цієї серії одягу. "Все ще є хворі на "ностальгію за імперією", тільки якось несподівано, що серед них і відомий концерн Adidas", - йдеться в повідомленні МЗС країни в Twitter.

У свою чергу, Український інститут національної пам'яті звернувся до компанії Adidas із проханням не допустити розповсюдження в Україні продукції із зображенням радянської символіки.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Крамниця "Струмок", місто Прип'ять. Зона відчуження Чорнобильської АЕС. 1982 р. Автор: Іван Литовченко

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище № 4, місто Вінниця. 1980-і рр. Автор: Х. Солдатов

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Панно "Ковалі сучасності" на стіні прохідної Інституту ядерних досліджень НАН України, місто Київ. 1974 р. Автори: Галина Зубченко та Григорій Пришедько.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні "На захист миру" та інші панно на Проспекті Перемоги, місто Київ. 1968 р. Автори: Іван Литовченко, Володимир Прядка.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні "Ленін, прапор поколінь". Палац культури, місто Кременчук. 1972 р. Автори: Л. Сидоренко, А. Котляр.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Будинок культури ім. Володимира Сосюри, місто Лисичанськ. 1967 р. Автор невідомий.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні "Скрипаль". Київський палац дітей та молоді (колишній Центральний палац піонерів), місто Київ. 1963-1968 рр. Автори: Ада Рибачук, Володимир Мельниченко.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Південний, місто Дніпро. Середина 1970-их років. Автор невідомий.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Ринок "Черемушки", місто Одеса. Автор: Валентин Ковальов.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні "Прометеї". Школа № 5 міста Донецька. 1965 р. Автори: Алла Горська, Галина Зубченко, Геннадій Марченко, Григорій Синиця.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Національний університет фізичного виховання і спорту України, місто Київ. 1977-1979 р. Автор: Ернест Котков.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні "Червона армія". Станція метро Палац "Україна", місто Київ. 1984 р. Автори: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Панно "Очаківщина - край виноградарів і рибалок", місто Очаків. 1970-рр. Автор: Т. Бережний

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні Обкладинка альбому Євгена Нікіфорова "Декомунізація: українська радянська мозаїка", випущеного спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Автор: Єфім Шуман, Дмитро Каневський

