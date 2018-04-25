 Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР

Компанія Adidas відреагувала на міжнародну критику та зняла з продажу спортивний одяг із символікою СРСР.

Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР

Виробник спортивних товарів Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР, який викликав обурення у міжнародної спільноти. "Ми взяли до уваги повідомлення про опис продукту та зробимо певні висновки", - заявила компанія. Про це повідомила в понеділок, 7 травня, інформаційна агенція SID.

У пошукових запитах по сайту Adidas продукція із зображенням герба Радянського Союзу і написом USSR більше не відображається.

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Нагадаємо, що Adidas випустив серію спортивного одягу із зображенням державного герба СРСР і надписом USSR напередодні Чемпіонату світу з футболу, який в липні відбудеться в Росії.

Міністерство закордонних справ Литви розкритикувало появу цієї серії одягу. "Все ще є хворі на "ностальгію за імперією", тільки якось несподівано, що серед них і відомий концерн Adidas", - йдеться в повідомленні МЗС країни в Twitter.

У свою чергу, Український інститут національної пам'яті звернувся до компанії Adidas із проханням не допустити розповсюдження в Україні продукції із зображенням радянської символіки.

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