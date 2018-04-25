 89-річну німкеню ув′язнили за заперечення Голокосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

89-річну німкеню ув'язнили за заперечення Голокосту

Німецька пенсіонерка-неонацистка Урсула Гафербек не прибула до в'язниці для відбування покарання за заперечення Голокосту. Правоохоронці затримали її та доставили до тюрми примусово.

Урсула Гафербек

Урсула Гафербек

Німецькі правоохоронці в понеділок, 7 травня, затримали 89-річну пенсіонерку Урсулу Гафербек (Ursula Haverbeck), відому своїми неонацистськими поглядами і засуджену за це до ув'язнення. Жінку взяли під варту в її рідному місті Флото, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, і передали до відповідної пенітенціарної установи, йдеться у спільній заяві місцевої поліції та прокуратури, повідомляє агенція epd.

Жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Цей вирок Гафербек оскаржила, однак програла суд. Минулої середи, 2 травня, вона мала прибути до місця ув'язнення для відбуття покарання, однак не зробила цього. Тому прокуратура видала ордер на її арешт.

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Неонацистська позиція

На сайті ursula-haverbeck.info зазначається, що жінка не прибула до тюрми, оскільки чекає експертного висновку щодо придатності її до відбування покарання, якого ще немає. Однак речник прокуратури міста Ферден, яка дозволила заарештувати засуджену, заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, відповідний висновок був виданий ще 20 квітня і він дозволяє ув'язнити Гафербек.

Нинішній вирок суду - вже не перший для Урсули Гафербек. За розпалювання ворожнечі її вже засуджували до ув'язнення у Гамбурзі, Берліні та Детмольді, однак де-факто вона опинилася у тюрмі вперше. У нинішній справі йдеться про дописи до правоекстремістської газети "Голос рейху", опубліковані в 2014 та 2015 роках.

Пенсіонерка відома своєю праворадикальною діяльністю. За її переконанням, насправді табір смерті Аушвіц (Освенцім) був трудовим табором, де нікого не вбивали.

У Німеччині за схвалення, применшення чи заперечення Голокосту передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу та п'ятирічного тюремного ув'язнення.
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