65 років DW: 30 мов, одна хвиля

"Шановні та любі слухачки і слухачі в далеких землях…" Перший радіоефір Deutsche Welle 3 травня 1953 року розпочався вітальною промовою тодішнього федерального президента ФРН Теодора Гойсса (Theodor Heuss). Завданням Deutsche Welle на початку діяльності було "розповідати слухачам за кордоном про політичний, економічний і культурний образ Німеччини". DW починала мовити з Кельна на коротких хвилях і охоплювала - спершу тільки німецькою мовою - аудиторію в різних частинах світу. Уже в 1954-му році DW почала мовити й іншими мовами. З 1992-го року розпочалося щоденне телемовлення, а з початку 2000-х німецький іномовник присутній в інтернеті.

У студії DW, 1953 рік

"Звісно, часи коротких хвиль були простіші: можна було охопити кожен куток земної кулі", - каже генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg). Нині, за його словами, маркетинг значно складніший. "Водночас завдяки інтернету, соціальним мережам і мережі партнерів ми маємо шанс охопити значно більше людей, ніж раніше. Ми й надалі пропонуємо суміш новин, аналітики та приводів для роздумів, але презентуємо їх сучасніше та ще більше враховуємо інтереси наших різних і часто дуже молодих цільових груп", - пояснює керівник DW. Лімбург обіймає посаду гендиректора чотири з половиною роки і прагне збільшити міжнародне значення DW.

У боротьбі систем

Термін "мовник" стисло охоплює багато чого: телевізійні програми чотирма мовами, різноманітний аудіоконтент, онлайн-новини 30-ма мовами та чимало каналів у соціальних мережах.

Генеральний директор DW Петер Лімбург

Дедалі важливішими для отримання контенту DW стають смартфони. Колись були радіослухачі, а сьогодні - молоді фоловери.

До структури DW входить і Академія Deutsche Welle (DW Akademie) - провідна в Німеччині організація з міжнародного розвитку медіа. Від часу заснування в 1965 році й донині вона сприяла підвищенню кваліфікації десятків тисяч журналістів з усього світу.

Нині, коли DW виповнилося 65 років, складна глобальна політична ситуація дещо нагадує часи заснування іномовника. У світі знову говорять про "холодну війну", а свобода думки і свобода слова - всюди під загрозою. "Часи стали суворішими, а це означає більше роботи для DW. Ми повинні інформувати, зводити мости й пояснювати цінності. Як би ми це не називали - "холодною війною" чи "мультиполярним світовим ладом", - дедалі більше викликів постають через пропаганду, фейкові новини, міграцію, зміну клімату і терор", - констатує Лімбург. Очільник DW нагадує про часткову блокаду мовлення медіакомпанії в деяких країнах, як-то в Китаї та Ірані. Це "непокоїть нас, але й показує, що наша робота дуже важлива", - вважає він. Сьогоднішня боротьба систем та ідеологій водночас є змаганням міжнародних мовників.

Обмін культур, релігій, традицій

"Працівниці та працівники - це ключ до успіху Deutsche Welle", - наголошується в головних завданнях DW. В обох штаб-квартирах іномовника в Бонні та Берліні працюють близько 3400 людей із майже 60 країн світу. У Німеччині, либонь, немає жодної іншої настільки мультикультурної організації, як DW. Кількість власних кореспондентів іномовника в Африці, Азії та Латинській Америці зростає.

"Різноманіття - це скарб і одна з сильних сторін Deutsche Welle", - каже гендиректор Лімбург. "Ми вчимося одне в одного і бачимо, що завдяки обміну культур, релігій і традицій може виникнути щось нове й добре… Для мене велика радість працювати тут із такою кількістю різних колег, які надихають". DW, за словами гендиректора, "може, і не стартап, але сучасна медіаорганізація з працівниками, які не цураються нового і полюбляють експерименти".

Зворотній зв'язок із людьми

Сандра Петерсманн (Sandra Petersmann) роками висвітлювала події у кризових регіонах світу. Найбільше їй запам'ятався випадок, який вона пережила у 2000-му році в Еритреї. Тоді вона ще лише проходила курс журналістики на DW і як молода журналістка їздила цією країною разом із медиками однієї гуманітарної організації.

Сандра Петерсманн багато років висвітлювала події у кризових регіонах світу

"Якось наприкінці дня ми проїжджали повз маленьке село: під крислатим деревом сиділи кілька десятків людей і слухали маленьке радіо на батарейках. Позивні радіостанції неможливо було сплутати: вони слухали Deutsche Welle. Я не зрозуміла ані слова з передачі моїх колег, оскільки вони вели програму амхарською мовою, але коли сказала слухачам, що є журналісткою DW, вони одразу ж запросили мене на традиційну кавову церемонію", - розповіла нині 45-річна політологиня.

Щось подібне вона переживала пізніше в Афганістані, де "люди в далеких селах живуть без телевізора і відчувають інформаційний голод". Журналістка шкодує, що DW відмовилася від радіомовлення більшістю мов. На її думку, в часи соцмереж бракує колишніх можливостей радіо.

Гарячі теми

Коли люди бачать журналістів з мікрофонами DW, то нерідко охоче підходять, аби поспілкуватися. Наприклад, із 36-річним Джафаром Абдулом Карімом - найвідомішим обличчям арабської телепрограми DW, ведучим ток-шоу "Shababtalk".

Джафар Абдул Карім - ведучий успішного ток-шоу "Shabab Talk"

У цій телепрограмі обговорюють теми, які нерідко замовчують медіа арабських країн. "Shababtalk" дивляться мільйони молодих людей.

Ще один приклад: коли онлайн-тексти мовами урду, пашту або китайською здобувають багато переглядів у мережі, то часто йдеться про такі теми, як свобода думки, права жінок, про боротьбу з корупцією та здобуття кращої освіти. У часи таких можновладців, як Трамп і Путін, людей у світі цікавить, до речі, й те, якого ж курсу дотримується німецький уряд на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Українська редакція DW

У березні 2000 року розпочала роботу українська редакція DW. До 2011-го українська аудиторія мала змогу щодня слухати радіопередачі та читати тексти DW українською мовою в інтернеті. Потім медіакомпанія припинила радіомовлення на коротких хвилях більшістю програмних мов. Натомість на перший план вийшов інтернет.

Під час масових протестів кінця 2013 - початку 2014 року на Майдані в Києві DW значно розширила свою діяльність в Україні: відкрила кореспондентський пункт у Києві, почала виробляти телепрограми українською мовою та активізувала свою присутність в українському сегменті соціальних мереж. Спільноти DW українською на Facebook, Twitter та YouTube нині налічують загалом понад 185 тисяч фоловерів.

Факти замість фейкових новин

У часи глобальної нестабільності німецькі політики теж розуміють важливість медіакомпанії. Нещодавно в Бундестазі відбулися дебати про DW. Член комітету Бундестагу з питань культури і медіа Мартін Рабанус (Martin Rabanus) висловив думку, з якою його колегам було важко не погодитись: "Ця медіакомпанія транслює факти замість фейкових новин, незалежно, інноваційно, з цінностями і від серця".

За даними міжнародних опитувань, 96 відсотків користувачів вважають, що DW притаманний дуже високий рівень достовірності. Нині понад 150 мільйонів людей у всьому світі щотижня читають, слухають і дивляться DW. Ця тенденція зростає.