65 років DW: як це було? (відео)

Інтернаціональна команда журналістів Deutsche Welle інформує мільйони людей по цілій планеті на тридцяти мовах світу, в тому числі й українською. А 65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір - 3 травня 1953 року, символічно в Всесвітній день свободи преси. Дивіться відео про історію DW: