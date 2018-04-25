65 років DW: як це було? (відео)

65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Нині аудиторія DW охоплює понад 150 мільйонів людей у цілому світі 30 мовами світу, в тому числі й українською.
Інтернаціональна команда журналістів Deutsche Welle інформує мільйони людей по цілій планеті на тридцяти мовах світу, в тому числі й українською. А 65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір - 3 травня 1953 року, символічно в Всесвітній день свободи преси. Дивіться відео про історію DW:
65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Чимало викликів часу "холодної війни" актуальні й досі. (03.05.2018)
До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку. (03.05.2018)