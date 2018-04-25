 65 років DW: як це було? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2018
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Політика й суспільство

65 років DW: як це було? (відео)

65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Нині аудиторія DW охоплює понад 150 мільйонів людей у цілому світі 30 мовами світу, в тому числі й українською.

DW Tag der Pressefreiheit 2018

Інтернаціональна команда журналістів Deutsche Welle інформує мільйони людей по цілій планеті на тридцяти мовах світу, в тому числі й українською. А 65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір - 3 травня 1953 року, символічно в Всесвітній день свободи преси. Дивіться відео про історію DW:

DW.COM

65 років DW: 30 мов, одна хвиля

65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Чимало викликів часу "холодної війни" актуальні й досі. (03.05.2018)  

Коментар: Свободу слова необхідно надійно захищати

До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку. (03.05.2018)  

"Репортери без кордонів": В Україні вдвічі почастішали напади на журналістів

Від початку цього року фіксується зростання кількості випадків агресії проти представників ЗМІ. За три місяці правозахисники з "Репортерів без кордонів" нарахували їх 37. (03.05.2018)  

65 років DW. Погляд за лаштунки

Ми цілодобово пишемо новини, репортажі, аналітику. Проводимо інтерв’ю і знімаємо сюжети для радіо, телебачення та інтернету. Дізнайтеся більше про DW - зазирніть за лаштунки! (03.05.2018)  

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65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Нині аудиторія DW охоплює понад 150 мільйонів людей у цілому світі 30 мовами світу, в тому числі й українською.

Berlin Tag der Pressefreiheit

Коментар: Свободу слова необхідно надійно захищати 03.05.2018

До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку.

Deutschland Gebäude Deutsche Welle in Bonn

65 років DW: 30 мов, одна хвиля 03.05.2018

65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Чимало викликів часу "холодної війни" актуальні й досі.

Докладно

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