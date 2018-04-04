50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео)

У 1968-му, коли Кінг допомагав організувати протест проти економічної нерівності, його застрелили у готелі в Мемфісі, штат Теннессі. Кінгу було 39 років. Те, що він зробив, досі визначає дискусії про громадянські права в Америці. В усьому світі від рухів проти апартеїду в Південній Африці до сучасних акцій на захист прав темношкірих – ті, хто бажає змінити політику, використовують вчення Кінга та його промови, щоб надихнутися навіть через півстоліття після його смерті.