 50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2018
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Політика й суспільство

50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео)

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права.

Мартін Лютер Кінг

У 1968-му, коли Кінг допомагав організувати протест проти економічної нерівності, його застрелили у готелі в Мемфісі, штат Теннессі. Кінгу було 39 років. Те, що він зробив, досі визначає дискусії про громадянські права в Америці. В усьому світі від рухів проти апартеїду в Південній Африці до сучасних акцій на захист прав темношкірих – ті, хто бажає змінити політику, використовують вчення Кінга та його промови, щоб надихнутися навіть через півстоліття після його смерті.

 

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Коментар: 50 років після смерті Мартіна Лютера Кінга - чому нам потрібні герої

Німеччина довго мала проблему зі звеличенням героїв, крім спортивних. 50-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга - нагода замислитись над тим, чому в нинішні часи герої потрібні, вважає головна редакторка DW Інес Поль. (04.04.2018)  

Ким був Мартін Лютер Кінг

Рівно 50 років тому на балконі мотелю у Мемфісі був застрелений відомий борець за права темношкірих Мартін Лютер Кінг. Багато людей в усьому світі донині дотримуються його ідей. (04.04.2018)  

Нобелівський лауреат Обама: без війни не буде миру

Чи можна давати премію миру політику, який веде війну? Нобелівський комітет вважає, що так. У четвер в Осло лауреатом престижної нагороди з призовим фондом у майже мільйон євро офіційно став Барак Обама. (10.12.2009)  

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Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?

Martin Luther King I have a dream Rede USA Washington D.C. 1963

Ким був Мартін Лютер Кінг 04.04.2018

Рівно 50 років тому на балконі мотелю у Мемфісі був застрелений відомий борець за права темношкірих Мартін Лютер Кінг. Багато людей в усьому світі донині дотримуються його ідей.

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