 50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
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Економіка

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів. Найбільше постраждали Олег Дерипаска і Володимир Потанін, які втратили по 1,3 мільярда доларів.

Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

Сукупні статки 50 російських доларових мільярдерів в понеділок, 9 квітня, зменшилися більш ніж на 12 мільярдів доларів внаслідок обвалу вартості акцій їхніх компаній, повідомило російське видання Forbes. Причиною цього стали нові санкції з боку США, запроваджені 6 квітня. Крім того, впав курс рубля та російський фондовий індекс РТС.

Найбільше постраждав бізнесмен Олег Дерипаска, який посідав 23 місце серед найбагатших росіян. Під американські санкції потрапили холдинг En +, до ради директорів якого він входить, російська алюмінієва компанія "Русал", співвласником якої він є, а також шість пов'язаних з ним компаній. За день акції "Русала" втратили понад половину своєї вартості і керівництво компанії заявило про можливість технічного дефолту щодо ряду кредитних зобов'язань. У вівторок, 10 квітня, акції компанії продовжували дешевшати на біржі в Гонконгу, втративши ще близько п'яти відсотків. Загалом статки Дерипаска зменшились майже на чверть - він втратив 1,3 мільярда доларів.

На таку ж суму побіднішав Володимир Потанін, який є партнером Дерипаски у компанії "Норильский никель". Він не потрапив під санкції, але акції компанії, в якій йому належить 32,9 відсотка, а Дерипасці - 27,8 відсотка, продешевшали протягом дня більш ніж на 16 відсотків. В трійку лідерів за найбільшими втратами увійшов також власник Renova Group Віктор Вексельберг, статки якого скоротилися майже на один мільярд доларів.

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Найбагатша людина Росії Володимир Лісін, який хоч і не потрапив до санкційного списку, втратив близько 540 мільйонів доларів. Статки найбільшого акціонера "Северстали" Олексія Мордашова скоротились на 530 мільйонів доларів, співвласник "Новатэк" Леонід Міхельсон втратив близько 800 мільйонів доларів, а сенатор Сулейман Керімов - 840 мільйонів доларів.

6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.
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Найбільших втрат зазнав мільярдер Олег Дерипаска

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів.  

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