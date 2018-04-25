 45 людей вбиті озброєними нападниками у Нігерії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

45 людей вбиті озброєними нападниками у Нігерії

Унаслідок нападу озброєних бандитів на село в Нігерії загинули 45 людей.

Нігерійська поліція (фото з архіву)

Нігерійська поліція (фото з архіву)

Унаслідок атаки озброєних бандитів на село на півночі Нігерії загинули 45 людей. Про це в неділю, 6 травня, повідомила агенція AFP з посиланням на місцевих мешканців, які об'єднуються у загони для протистояння бойовикам. "45 тіл були знайдені розкиданими в кущах. Бандити переслідували місцевих жителів, які мобілізувалися, щоб захищати село після того, як вони їх взяли під свій контроль", - заявив представник місцевої оборони на умовах анонімності.

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Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи. (01.05.2018)

Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення. (02.04.2018)

За словами співрозмовника агенції, серед загиблих є діти, залишені їхніми батьками під час нападу. Він також зазначив, що нападниками, очевидно, є озброєні бандити з сусіднього штату Замфара, які тероризують територію у штаті Кадуна. Також повідомляється, що напад на село стався в суботу, і нападники спалили багато будинків.

Згодом факт нападу та дані щодо 45 жертв нападників підтвердили агентству Reuters у нігерійській поліції, повідомивши, що напередодні, 5 траня, було знайдено 12 тіл загиблих осіб, а у неділю - ще 33 тіла.

Нинішній напад стався на тлі зростання рівня насильства у сільській місцевості країни. Минулого тижня внаслідок кількох атак на півночі Нігерії загинули щонайменше 25 людей.
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