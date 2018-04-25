45 людей вбиті озброєними нападниками у Нігерії - AFP

Унаслідок атаки озброєних бандитів на село на півночі Нігерії загинули 45 людей. Про це в неділю, 6 травня, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцевих мешканців, які об'єднуються у загони для протистояння бойовикам. "45 тіл були знайдені розкиданими в кущах. Бандити переслідували місцевих жителів, які мобілізувалися, щоб захищати село після того, як вони їх взяли під свій контроль", - заявив представник місцевої оборони на умовах анонімності.

За словами співрозмовника агенції, серед загиблих є діти, залишені їхніми батьками під час нападу. Він також зазначив, що нападниками, очевидно, є озброєні бандити з сусіднього штату Замфара, які тероризують територію у штаті Кадуна. Також повідомляється, що напад на село стався в суботу, і нападники спалили багато будинків.

Речник поліції штату Кадуна підтвердив атаку, вчинену "озброєними бандитами", але не повідомив жодних інших деталей.

Нинішній напад стався на тлі зростання рівня насильства у сільській місцевості країни. Минулого тижня внаслідок кількох атак на півночі Нігерії загинули щонайменше 25 людей.