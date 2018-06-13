38 держав закликали генсека ООН поговорити з Путіним про "бранців Кремля"

38 країн, серед яких США, Франція та Великобританія, у четвер, 14 червня, написали листа генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерішу. Вони закликали його порушити тему ув'язнених в Росії українців під час запланованих на наступний тиждень переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Ідеться, зокрема, про справу українського режисера Олега Сенцова, передає AFP.

"Ми вітаємо залучення ООН до цих питань та заохочуємо подальші кроки щодо тяжкої долі незаконно утримуваних", - зазначається в листі. Місячне голодування Сенцова там називають "невідкладною справою" та просять Гуттеріша спробувати знайти рішення з Путним. Генсек ООН зустрінеться з ним 20 червня, коли відвідуватиме матч Португалія - Марокко в рамках ЧС-2018, який триває у Росії.

Посол України в ООН Володимир Єльченко передав Гуттерішу листа разом зі списком з десятків "бранців Кремля", серед яких також Олександр Кольченко, Станіслав Клих та Микола Карпюк. Звернення підтримали також більшість країн ЄС, Австралія, Канада, Грузія, Туреччина та Молдова. Напередодні ж Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії негайно звільнити Сенцова та інших українців.