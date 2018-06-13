 38 держав закликали генсека ООН поговорити з Путіним про ″бранців Кремля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

38 держав закликали генсека ООН поговорити з Путіним про "бранців Кремля"

Антоніу Гуттеріш має зустрітися з Путіним під час ЧС-2018 у Росії. Генсека ООН просять знайти рішення щодо українських в'язнів.

Демонстрація в Києві на підтримку Сенцова, 2 червня 2018 року

Демонстрація в Києві на підтримку Сенцова, 2 червня 2018 року

38 країн, серед яких США, Франція та Великобританія, у четвер, 14 червня, написали листа генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерішу. Вони закликали його порушити тему ув'язнених в Росії українців під час запланованих на наступний тиждень переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Ідеться, зокрема, про справу українського режисера Олега Сенцова, передає AFP.

 

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Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян. (09.06.2018)

Очікується, що Денісова зможе відвідати серед інших Сенцова, Карпюка та Клиха. Її російська колега планує візит серед інших до Вишинського та Агєєва. (14.06.2018)

"Ми вітаємо залучення ООН до цих питань та заохочуємо подальші кроки щодо тяжкої долі незаконно утримуваних", - зазначається в листі. Місячне голодування Сенцова там називають "невідкладною справою" та просять Гуттеріша спробувати знайти рішення з Путним. Генсек ООН зустрінеться з ним 20 червня, коли відвідуватиме матч Португалія - Марокко в рамках ЧС-2018, який триває у Росії.

Посол України в ООН Володимир Єльченко передав Гуттерішу листа разом зі списком з десятків "бранців Кремля", серед яких також Олександр Кольченко, Станіслав Клих та Микола Карпюк. Звернення підтримали також більшість країн ЄС, Австралія, Канада, Грузія, Туреччина та Молдова. Напередодні ж Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії негайно звільнити Сенцова та інших українців.

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Червона картка Путіну: акція на підтримку Сенцова у Києві

Аудіо й відео до теми

Червона картка Путіну: акція на підтримку Сенцова у Києві  

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