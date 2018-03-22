 37 цивільних загинули від російських авіаударів по Східній Гуті - активісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

37 цивільних загинули від російських авіаударів по Східній Гуті - активісти

Російська авіація завдала ударів запалювальними бомбами по сирійському місту Ірбін - 37 мирних жителів загинули, заявляють активісти з "Білих шоломів". У Москві звинувачення відкидають.

Повітряні атаки по Східній Гуті, 23 березня 2018 року

Повітряні атаки по Східній Гуті, 23 березня 2018 року

Унаслідок атаки російської авіації запалювальними бомбами по місту Ірбін у сирійському районі Східна Гута в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів. Про це заявили в гуманітарній організації "Білі шоломи", повідомляє агенція dpa. Як зазначається, більшість загиблих - жінки та діти, які шукали безпечного укриття від бомбардувань. Тим часом багато цивільних і радикальних бойовиків залишили район Східна Гута.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини також повідомляє, що на Ірбін здійснена атака із застосуванням запалювальних бомб, якої завдала, імовірно, російська авіація. Внаслідок атаки мирні жителі, які переховувалися від обстрілів в укритті, "задихнулися і були спалені", зазначають правозахисники.

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Представники угруповання "Ахрар аш-Шам" готові скласти зброю за умови безперешкодного відходу зі Східної Гути, повідомляє інформагенція Reuters. Ісламісти контролюють місто Хараста. (21.03.2018)

Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб. (17.03.2018)

Росія ударів по цивільних не визнає

У міністерстві оборони Росії спростували повідомлення правозахисників про те, що російська військова авіація завдала ударів по житлових кварталах Східної Гути і застосовувала запалювальні бомби. У російському відомстві назвали джерела, які повідомили про ці факти, "шахраями на людському горі".

Нагадаємо, 18 лютого урядові війська Сирії за підтримки російської авіації почали наступ на позиції сирійських повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло понад 1600 мирних жителів. Сирійська урядова армія разом із союзниками захопила вже понад 80 відсотків території анклаву. Повстанці контролюють лише три розділені між собою території.
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