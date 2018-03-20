 160 тисяч осіб заарештовані в Туреччині з політичних мотивів - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

160 тисяч осіб заарештовані в Туреччині з політичних мотивів - ООН

ООН зафіксувала погіршення ситуації щодо захисту прав людини в Туреччині після запровадження надзвичайного стану.

Туреччина

Надзвичайний стан, запроваджений у Туреччині в липні 2016 року після спроби військового перевороту в країні, призвів до глибоких порушень прав людини. Про це йдеться у звіті ООН, оприлюдненому у вівторок, 20 березня. Анкара вже розкритикувала звіт як "упереджений" та "неприпустимий", інформує агенція AFP.

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Ці слова засудженого у Туреччині до довічного ув'язнення журналіста Ахмета Алтана переказала світу його донька. (17.02.2018)

Влада Туреччини звільнила наступного громадянина ФРН, утримуваного за ґратами з політичних причин. Таким чином число політичних в'язнів серед німецьких громадян у Туреччині скоротилося до чотирьох. (23.02.2018)

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (18.03.2018)

У звіті, що охоплює період 2017 року, зазначено, що після невдалої спроби путчу влада, сконцентрована в руках керівної верхівки, призвела до порушення принципів верховенства права і погіршення ситуації з правами людини.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн вважає дані звіту "тривожними" та "обурливими". "Цифри зростають: близько 160 тисяч осіб заарештовано протягом 18-ти місяців дії надзвичайного стану", - цитує аль-Хусейна AFP.

Верховний комісар ООН також наголосив, що за даними дослідження ООН, 152 тисячі держслужбовців, зокрема вчителів, суддів, юристів, були свавільно звільнені або піддалися переслідуванням, журналісти були заарештовані, а ЗМІ та веб-сайти - закриті чи заблоковані.

"Очевидно, що послідовна пролонгація надзвичайного стану в Туреччині була викристана для жорстокого та свавільного придушення прав великої кількості людей", - заявив верховний комісар ООН з прав людини.

Також 20 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення проти Туреччини у справі про порушення прав двох турецьких журналістів Мехмета Алтана та Сахіна Алпая, які утримуються під вартою, незважаючи на судове рішення про їх звільнення.

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