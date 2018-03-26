1500 фунтів за годину: Янукович змусив українців платити за лондонських адвокатів

193 тисячі 207 фунтів і 50 пенсів: такий рахунок виставили українським платникам податків Віктор Федорович Янукович, його старший син Олександр і вдова його загиблого молодшого сина Віктора. Це додаткові витрати, які понесли український екс-президент і його родина через те, що Україна 2014 року невдало втрутилася у судовий процес за позовами Януковичів проти Ради ЄС у суді Європейського Союзу. Йдеться про оскарження першої хвилі санкцій ЄС, запровадженої у березні 2014 року проти Віктора Януковича і його оточення за розкрадання державних коштів.

Річ у тім, що українське міністерство юстиції у вересні 2014 року спершу подало до Суду ЄС заявку, аби разом з Польщею Україна виступала у суді стороною процесу - на підтримку позиції Ради ЄС у суперечці з Януковичами. Однак вже у грудні того ж року Київ раптом відкликав свою заявку і вийшов з процесу. За ці кілька місяців на британських захисників Януковичів - адвокатів лондонської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson – через українську заявку з'явилася "додаткова робота". Рахунок за неї Януковичі виставили Україні.

Вражаючі гонорари

Рахунки за оплату юридичних витрат сторін процесу завжди є таємницею. Однак цього разу гонорари лондонських адвокатів родини українського екс-президента, який переховується від українських правоохоронних органів у Росії, вдалося з'ясувати завдяки документам, доступним у базі даних рішень Суду ЄС. І виявилися вони вражаючими. Зокрема, провідні фахівці лондонської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson отримують за роботу на Віктора Януковича та його родичів до 1500 фунтів за годину. Очолює команду юристів Віктора Януковича досвідчений Том Бізлі, серед найвідоміших клієнтів якого у минулому був російський олігарх Олег Дерипаска.

Зіркові адвокати домоглися свого: торік суд у Люксембурзі визнав вимоги Януковичів правомірними. Апеляцію України судді згодом відхилили. Отже, з українського бюджету екс-президенту і його родині на початку цього року мали бути компенсовані витрати на лондонських адвокатів. Водночас судді визнали апетити лондонських юристів надмірними і вирішили, що Україна має компенсувати витрати Януковичам у розрахунку 250 фунтів за годину адвокатської роботи. Крім того, замість майже 70 годин роботи адвокатів та їхніх помічників судді визнали більш правдоподібною цифру у 10 годин роботи плюс чотири години на організаційні затрати. Отже, Суд ЄС постановив виплатити Віктору Януковичу, його сину і невістці по 3500 фунтів компенсації.

Понад два мільйони на адвокатів?

Загалом Україна винна Януковичам за рішенням суду у Люксембурзі 10500 євро, а також відсотки за період судової тяганини. Однак чи розрахувався вже Київ з екс-президентом-втікачем, в українському міністерстві юстиції DW не повідомили. Відкритим залишається також питання про те, як саме український уряд мав виплатити кошти. Адже, як зазначала у суді адвокатка українського уряду, рахунки Віктора Януковича і його дітей у ЄС заморожені. Переказ їм коштів був би порушенням санкцій Євросоюзу. Імовірно, Київ переказав кошти українських платників податків на рахунки Януковичів у Росії, де вони переховуються від слідства, або у третій країні. На запитання, як саме розрахуватися з втікачами, український Мінюст не відповів.

Після втечі Віктора Януковича до Росії українці змогли побачити на власні очі розкіш його маєтку "Межигір'я"

Українська компенсація, утім, буде лише краплиною у морі витрат Януковичів на адвокатів. Понад 193 тисячі фунтів на трьох, як вказали самі адвокати у представлених суду розрахунках, це орієнтовно третина загальних витрат на юридичний захист у справі за позовом проти санкцій, запроваджених у 2014 році. Таким чином річні витрати Януковичів на лондонських адвокатів становлять близько 580 тисяч фунтів. Щороку санкції ЄС подовжуються окремим рішенням Ради ЄС, яке Януковичі оскаржують у суді. Якщо відштовхуватися від розрахунків, представлених адвокатами за 2014 рік, то за чотири роки судової тяганини колишній господар "Межигір'я" і його родина могли витратити на юридичний захист у справі санкцій понад 2,3 мільйона фунтів.

Навіщо судиться екс-президент?

Позивачі, чиї рахунки заморожено, можуть використовувати для свого юридичного захисту кошти із заблокованих рахунків. Утім, колишній президент України неодноразово заявляв, що не має рахунків за кордоном. Екс-заступник генерального прокурора України Віталій Касько 2015 року підтверджував відсутність у Віктора Януковича коштів в іноземних банках, бо він "звик тримати гроші у готівці". Яким чином екс-президент розраховується зі своїми адвокатами і навіщо витрачає мільйони розблокування рахунків, залишається загадкою. У юридичній фірмі Joseph Hage Aaronson, яка представляє інтереси Януковичів, відмовилися коментувати питання гонорарів і підтвердити отримання компенсації з українського бюджету.