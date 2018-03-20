 15 дітей загинули внаслідок бомбардувань у Східній Гуті - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

15 дітей загинули внаслідок бомбардувань у Східній Гуті - спостерігачі

У результаті обстрілу з повітря однією з шкіл у анклаві Східна Гута загинули щонайменше 15 дітей та двоє жінок, повідомляють спостерігачі. Десятки зазнали поранень. Усе вказує на те, що бомби летіли з російських літаків.

Близько 20 загиблих цивільних унаслідок бомбардувань у Східній Гуті

Руйнування у Східній Гуті внаслідок бомбардувань та обстрілів

Наслідком бомбардувань контрольованого сирійською опозицією анклаву Східна Гута стала загибель близько двох десятків цивільних. У результаті атаки з повітря увечері понеділка, 19 березня, руйнувань зазнала одна із шкіл у місті Ірбін, що належить до анклаву. Це призвело до загибелі 15 дітей та двох жінок, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Крім того, поранення внаслідок бомбардувань отримали 50 цивільних, кажуть у Центрі. Загиблі та потерпілі переховувалися у підвалі школи, зазначають спостерігачі, передає інформагенція dpa.

На даний момент тривають рятувальні роботи, тож число жертв може зрости. За даними спостерігачів, найімовірніше, ракетно-бомбові удари завдавали російські військово-повітряні сили, що підтримують сирійського правителя Башара Асада. Принаймні, на це вказують задіяні під час операції літаки та застосоване озброєння. Спостерігачі посилаються на дані власної мережі інформаторів. Незалежних підтверджень цих даних поки що немає.

Загалом жертвами обстрілу анклаву Східна Гута, де з середи лютого цього року триває наступ військ Асада та їхніх союзників, стали вже майже 1,5 тисячі цивільних, серед них майже 300 дітей. Правозахисники заявляють про катастрофічну гуманітарну ситуацію в регіоні - там не вистачає харчів, питної води, медикаментів та інших медичних засобів, а також електроенергії. На сьогодні сирійські урядові війська контролюють більшість території анклаву. Головним угрупованням серед тих, хто чинить опір військам Асада, є ісламістське "Джебхат ан-Нусра".

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута: знову десятки загиблих, тисячі цивільних залишили анклав

Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб. (17.03.2018)  

Внаслідок авіаударів Росії і Туреччини у Сирії загинули десятки цивільних

Російська авіація проводить авіаудари в Східній Гуті. За даними спостерігачів, росіяни використовують термітні бомби, внаслідок чого деякі із загиблих обгоріли до невпізнаваності. Усього там загинули понад 50 цивільних. (16.03.2018)  

Армія Асада посилює наступ у Східній Гуті

У неділю в сирійському районі Східна Гута точаться запеклі бої між урядовими військами та повстанцями. За останні три тижні, за даними спостерігачів, там загинули понад 1100 мирних жителів. (11.03.2018)  

У Сирії десятки тисяч цивільних за добу залишили райони бойових дій

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