14 країн ЄС і Україна висилають російських дипломатів через ″справу Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Низка країн Євросоюзу в понеділок, 26 березня, одночасно заявили, що висилають російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння у Великобританії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Загалом йдеться про 14 країн Євросоюзу, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у болгарському місті Варна, повідомляє агентство Reuters. При цьому він зазначив, що не виключає подальших видворень й інших заходів найближчими днями.

Зокрема, Німеччина заявила, що вислає з країни чотирьох російських дипломатів. "Видворення дипломатів є сильним сигналом солідарності з Великобританією, а також сигналізує рішучість федерального уряду не залишати без відповіді напади на наших найближчих партнерів і союзників", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН.

Цього ж дня про видворення чотрирьох російських дипломатів оголосила Франція. З Італії вишлють двох дипломатів РФ, з Данії - також двох, з Польщі - чотирьох, з Литви та Чехії - по три особи. Про видворення російських дипломатів повідомили і в низці інших європейських держав. Водночас цього ж дня США також заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб".

Україна також підтримує Лондон

Як заявив цього ж дня український президент Петро Порошенко, Київ також приєднався до цих заходів. "У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Великобританія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, й в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Уряд Великобританії нещодавно вирішив видворити 23 російських дипломатів, на що Росія відповіла видворенням з країни 23 дипломатів Великобританії.