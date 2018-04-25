13 місяців "безвізу": в ЄС помітили зловживання грузинами свободою в'їзду

Німеччина та інші країни-члени Євросоюзу за період дії безвізового режиму для Грузії зафіксували значне зростання безпідставних клопотань про надання притулку від громадян кавказької країни. Лише у ФРН, за оприлюдненими в понеділок, 30 квітня, даними статистичного відомства, кількість перших заяв від грузинів після 28 березня 2017 року, коли ввели візову лібералізацію з ЄС, суттєво зросла, передає агенція новин dpa.

Як повідомляється, за січень-березень 2017 року була подана 601 така заява, цьогоріч за аналогічний період - 1771 клопотання. Відчутне зростання таких запитів зафіксоване й у Франції, Швеції та Італії, зазначає європейське статистичне відомство Євростат. У 2017 році з понад шести тисяч справ про притулок для грузинів позитивне рішення ухвалене лише в 130 випадках. Утім, перед запуском механізму тимчасового припинення "безвізу" Єврокомісія сподівається зменшити зловживання візовою лібералізацією завдяки співпраці з Тбілісі. Критики рішення про візову лібералізацію для Грузії застерігали щодо такого розвитку, а також попереджали про ризики проникнення грузинського криміналітету до ЄС.

Раніше у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF) DW надали дані по всій Німеччині, починаючи з 2008 року. Тоді з проханням притулку до німецької влади звернулися 298 грузинів. У 2017 році їх було вже 3462. За поточних темпів до кінця року число "біженців" з Грузії перевалить в Німеччині за вісім тисяч. А частка грузинських заявників, які отримали той чи інший статус притулку, за зазначений період становить близько 1,1 відсотка. За підрахунками німецьких ЗМІ, торік на батьківщину були відправлені всього близько 600 громадян Грузії. На сьогодні ж у Німеччині перебуває приблизно три тисячі, що вже отримали відмову, і ще три з половиною, які очікують відповіді від BAMF.