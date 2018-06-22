 Італія і Мальта знову відмовилися приймати рятувальне судно з мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Італія і Мальта знову відмовилися приймати рятувальне судно з мігрантами

У Валетті заявляють, що не несуть відповідальності за операцію, яку не координували. Італія звинувачує Мальту в "нелюдяності".

Човен Lifeline з врятованими біженцями на борту

Човен Lifeline з врятованими біженцями на борту

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline підібрало в Середземному морі 224 мігрантів, які намагалися досягнути берегів Європи. Утім, у п'ятницю, 22 червня, сусідні країни регіону - Мальта та Італія - відмовилися відкривати свої порти для корабля.

Рим, який взяв жорсткий курс у міграційній політиці, уже вдруге розкритикував недержавні рятувальні служби. Вони "не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж - з людської плоті", цитує прем'єра Маттео Сальвіні агенція новин dpa.  В заяві уряду Мальти ж ідеться, що операцію координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною.

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Після тривалих поневірянь біженці зрештою дісталися Іспанії, яка погодилася відкрити для них свій порт.

Париж і Рим залагоджують суперечності щодо коментарів Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав до покращення управління європейськими кордонами. (14.06.2018)

Цього тижня близько 220 біженців потонули у Середземному морі неподалік від берегів Лівії. Тим часом уряд Італії збирається конфіскувати човен з мігрантами. (22.06.2018)

Раніше через небажання Італії приймати рятувальне судно Aquarius з більш ніж шістьма сотнями мігрантів на борту між Парижем і Римом спалахнув дипломатичний конфлікт. Французький президент Еммануель Макрон закинув новому, правопопулістському урядові Італії "цинізм". Цього разу міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі у Facebook назвав рішення Мальти "абсурдним" та "нелюдським". Він оприлюднив лист мальтійської армії, де Валетта повідомила, що Lifeline не вів пошуково-рятувальну операцію, передає Reuters.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні ж Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії.

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