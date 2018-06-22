Італія і Мальта знову відмовилися приймати рятувальне судно з мігрантами

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline підібрало в Середземному морі 224 мігрантів, які намагалися досягнути берегів Європи. Утім, у п'ятницю, 22 червня, сусідні країни регіону - Мальта та Італія - відмовилися відкривати свої порти для корабля.

Рим, який взяв жорсткий курс у міграційній політиці, уже вдруге розкритикував недержавні рятувальні служби. Вони "не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж - з людської плоті", цитує прем'єра Маттео Сальвіні агенція новин dpa. В заяві уряду Мальти ж ідеться, що операцію координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною.

Раніше через небажання Італії приймати рятувальне судно Aquarius з більш ніж шістьма сотнями мігрантів на борту між Парижем і Римом спалахнув дипломатичний конфлікт. Французький президент Еммануель Макрон закинув новому, правопопулістському урядові Італії "цинізм". Цього разу міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі у Facebook назвав рішення Мальти "абсурдним" та "нелюдським". Він оприлюднив лист мальтійської армії, де Валетта повідомила, що Lifeline не вів пошуково-рятувальну операцію, передає Reuters.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні ж Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії.