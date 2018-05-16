Італійські популісти хочуть скасувати санкції проти РФ

Італійські популісти з "Ліги Півночі" та "Руху п'яти зірок" у п'ятницю, 18 травня, підготували проект коаліційної угоди. Це означає, що вже наступного тижня в Італії може бути сформовано уряд. Формування уряду покладе край тривалій урядовій кризі, однак новий уряд може виявитися одним із найбільш радикальних в історії країни. "Сьогодні ми нарешті склали усі частини угоди про уряд змін. Я дуже щасливий", - повідомив на сайті "Руху п'яти зірок" його лідер Луїджі Ді Майо.

Проект коаліційної угоди містить, серед іншого, заклик до скасування санкцій проти Росії, а також передбачає затримання та видворення "всіх" нелегальних іммігрантів та зниження оподаткування корпорацій і фізичних осіб. Зниження податків планується здійснити за рахунок урізання витрат в державному секторі та повернення до більшого дефіциту бюджету.

Як пише інформагенція dpa, експерти висловлюють сумнів у здійсненності реформ, запланованих коаліцією популістів, оскільки вони можуть обійтися Італії в 100 мільярдів євро на рік. При цьому Італія вже має один з найвищих державних боргів (у відсотках ВВП) у світі.

Обидві партії оголосили про проведення голосування серед своїх рядових членів щодо підтримки проекту коаліції.