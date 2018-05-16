 Італійські популісти хочуть скасувати санкції проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Італійські популісти хочуть скасувати санкції проти РФ

Італійські партії "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" підготували проект коаліційної угоди, яка передбачає зниження податків, видворення нелегалів та містить заклик скасувати санкції проти Росії.

Плакати імовірних членів майбутньої урядової коаліції: Луїджі Ді Майо (ліворуч) та Маттео Сальвіні

На плакатах - імовірні члени майбутньої урядової коаліції в Італії: Луїджі Ді Майо (ліворуч) та Маттео Сальвіні

Італійські популісти з "Ліги Півночі" та "Руху п'яти зірок" у п'ятницю, 18 травня, підготували проект коаліційної угоди. Це означає, що вже наступного тижня в Італії може бути сформовано уряд. Формування уряду покладе край тривалій урядовій кризі, однак новий уряд може виявитися одним із найбільш радикальних в історії країни. "Сьогодні ми нарешті склали усі частини угоди про уряд змін. Я дуже щасливий", - повідомив на сайті "Руху п'яти зірок" його лідер Луїджі Ді Майо.

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Проект коаліційної угоди містить, серед іншого, заклик до скасування санкцій проти Росії, а також передбачає затримання та видворення "всіх" нелегальних іммігрантів та зниження оподаткування корпорацій і фізичних осіб. Зниження податків планується здійснити за рахунок урізання витрат в державному секторі та повернення до більшого дефіциту бюджету.

Як пише інформагенція dpa, експерти висловлюють сумнів у здійсненності реформ, запланованих коаліцією популістів, оскільки вони можуть обійтися Італії в 100 мільярдів євро на рік. При цьому Італія вже має один з найвищих державних боргів (у відсотках ВВП) у світі.

Обидві партії оголосили про проведення голосування серед своїх рядових членів щодо підтримки проекту коаліції.

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