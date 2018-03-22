 Італійський Сенат вперше очолила жінка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Італійський Сенат вперше очолила жінка

В Італії обрали голів верхньої та нижньої палат парламенту. Марія Елізабетта Казеллаті з партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" стала першою жінкою, яка очолила італійський Сенат.

Перше засідання італійського Сенату, 23 березня 2018 року

Перше засідання італійського Сенату, 23 березня 2018 року

Члени верхньої палати парламенту Італії - Сенату - у суботу, 24 березня, обрали спікером кандидатку від партії колишнього прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" Марію Елізабетту Казеллаті, повідомляє агенція Reuters.

DW.COM

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Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції для формування італійського уряду? DW з'ясовувала. (23.03.2018)

Лівопопулістський "Рух п'яти зірок" за попередніми даними отримав на парламентських виборах в Італії 31 відсоток голосів виборців. Проте перемагає правопопулістський блок, три партії якого здобули разом 37 відсотків. (05.03.2018)

71-річна Казеллаті здобула перемогу в третьому раунді голосування - "за" проголосували 240 депутатів з 319-ти. Її підтримали голосами як сенатори від правоцентристської коаліції, так і представники лівопопулістського "Руху п'яти зірок". Таким чином, вперше в історії Італії спікером Сенату стала жінка.

Крім того, було обрано спікера нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Ним став 43-річний Роберто Фіко з "Руху п'яти зірок". Його підтримали як однопартійці, так і правоцентристи - "за" віддали свої голоси 422 з 620 депутатів.

Нагадаємо, парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня. Однак жодна з партій не здобула більшості в парламенті. Тому правоцентристи та "Рух п'яти зірок" вирішили укласти угоду, щоб поділити між собою пости спікерів у палатах. Оглядачі вважають, що відсутність явного переможця на виборах може стати перешкодою для формування нового уряду країни.
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