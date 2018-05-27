 Італійський парламент остаточно висловив довіру уряду Конте | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Італійський парламент остаточно висловив довіру уряду Конте

Після тримісячної політичної кризи в Італії нижня палата парламенту слідом за верхньою підтримала новий уряд Джузеппе Конте.

Нижня палата парламенту Італії підтримала новий уряд Джузеппе Конте

Нижня палата парламенту Італії підтримала новий уряд Джузеппе Конте

Після того, як верхня палата парламенту Італії - Сенат - висловила довіру уряду Джузеппе Конте, ввечері у середу, 6 червня, те ж саме зробила і нижня палата. Новий уряд підтримали 350 депутатів, проти нього проголосували 236, а 35 - утримались, передає агенція dpa. Таким чином усі перешкоди для формування італійського уряду були усунуті. 

За кілька годин до голосування Джузеппе Конте, висунутий на посаду прем’єра коаліцією лівих і правих популістів з "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", пообіцяв, що Італія займе важливе місце на саміті Великої сімки, який відбудеться на цьому тижні в Торонто. "Перша позиція Італії полягатиме в тому, щоб повідомити про себе, друга - зробити так, щоб її поважали", - заявив Конте, передає агенція ANSA. Він зазначив, що пріоритетами його уряду стане припинення незаконної міграції, відновлення відносин з європейськими партнерами та зміцнення зв'язків з Росією.

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У програмній промові Джузеппе Конте - зростання економіки Італії та боротьба за зміни в ЄС. Санкції проти РФ потрібно переглянути, вважає він. (05.06.2018)

Верхня палата італійського парламенту переважною більшістю висловила довіру новому уряду країни на чолі з Джузеппе Конте. Голосування у нижній палаті має відбутися 6 червня. (06.06.2018)

54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок". Він отримав мандат на формування уряду 23 травня.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того, як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів. 1 червня сформований новий уряд Італії склав присягу перед президентом країни Серджіо Матареллою.

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