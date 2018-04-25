Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок (фотогалерея)

Історія Першотравня: від руху за права робітників до вечірок

Протести в серці капіталізму

День праці зародився під час робітничого руху в США. 1 травня 1886 року робітники в США вперше закликали до страйку в країні. Вони вимагали 8-годинний робочий день замість 14-годинного. Під час демонстрації у Чикаго був влаштований вибух, а поліція відкрила вогонь, внаслідок чого загинуло кілька осіб. Через чотири роки після цього в усьому світі мільйони людей вийшли на вулиці 1 травня.