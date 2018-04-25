 Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом.

Лідери двох Корей перетнули кордон

Лідери двох Корей перетнули кордон

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин перетнув кордон Південної Кореї вранці в п'ятницю, 27 квітня. Це перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї після війни 1953 року, тобто за останні 65 років. У прикордонному селищі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Під час зустрічі політики потиснули один одному руки. "Радий вітати вас", - сказав південнокорейський президент. Своєю чергою Кім Чен Ин назвав нинішню зустріч моментом початку нової історії та доби миру. Взявшись за руки, політики символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію.

Розпочався третій за понад півстоліття міжкорейський саміт

Розпочався третій за понад півстоліття міжкорейський саміт

Пханмунджом як символ миру

"З того моменту, як правитель Кім переступив через демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу", - заявив Мун Чже Ін.

Це вже третя зустріч глав корейських держав після закінчення війни в Кореї, проте два попередніх саміти - в 2000 і 2007 роках – відбувалися у Пхеньяні. Тому теперішню зустріч світова громадськість називає історичною подією.

Реакція Вашингтона на корейсько-корейську зустріч

У США вже привітали візит північнокорейського лідера в Південну Корею. У Білому домі висловили сподівання, що ці переговори дозволять досягти миру на Корейському півострові. У Вашингтоні також наголосили, що США продовжують підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, що, як очікується, має відбутися найближчим часом.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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