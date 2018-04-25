Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин перетнув кордон Південної Кореї вранці в п'ятницю, 27 квітня. Це перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї після війни 1953 року, тобто за останні 65 років. У прикордонному селищі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Під час зустрічі політики потиснули один одному руки. "Радий вітати вас", - сказав південнокорейський президент. Своєю чергою Кім Чен Ин назвав нинішню зустріч моментом початку нової історії та доби миру. Взявшись за руки, політики символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію.

Розпочався третій за понад півстоліття міжкорейський саміт

Пханмунджом як символ миру

"З того моменту, як правитель Кім переступив через демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу", - заявив Мун Чже Ін.

Це вже третя зустріч глав корейських держав після закінчення війни в Кореї, проте два попередніх саміти - в 2000 і 2007 роках – відбувалися у Пхеньяні. Тому теперішню зустріч світова громадськість називає історичною подією.

Реакція Вашингтона на корейсько-корейську зустріч

У США вже привітали візит північнокорейського лідера в Південну Корею. У Білому домі висловили сподівання, що ці переговори дозволять досягти миру на Корейському півострові. У Вашингтоні також наголосили, що США продовжують підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, що, як очікується, має відбутися найближчим часом.