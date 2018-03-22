 Іспанія звинувачує 13 прихильників незалежності Каталонії в організації повстання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Іспанія звинувачує 13 прихильників незалежності Каталонії в організації повстання

Верховний суд Іспанії висунув звинувачення проти 13 прибічників незалежності Каталонії. Їх звинувачують у закликах до "повстання". П'ятьох політиків суд вирішив взяти під варту.

Каталонські політики, щодо яких порушили справи, прибули на допит до Верховного суду Іспанії

Каталонські політики, щодо яких порушили справи, прибули на допит

Верховний суд Іспанії вирішив відкрити провадження через заклики до "повстання" проти колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та ще 12 політиків, які виступають за відокремлення регіону. Як заявили у суді в Мадриді в п'ятницю, 23 березня, Пучдемон, попри заборону і "значну небезпеку насильницьких інцидентів", організував референдум про відділення Каталонії від Іспанії, повідомляє агенція AFP.

Також перед судом має постати Жорді Турулл - новий кандидат на посаду глави каталонського уряду, якому загрожує до 30 років позбавлення волі. Напередодні Турулл не отримав достатньої підтримки каталонського парламенту, щоб очолити регіональний уряд. Планувалося, що в суботу відбудеться другий тур голосування. Утім, у п'ятницю суд вирішив взяти Турулла і ще чотирьох каталонських політиків під варту. Щодо ще шістьох політиків, серед яких і Карлес Пучдемон, котрий утік до Бельгії, видано ордери на арешт. 

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Спікер каталонського парламенту Роже Торрент висунув на посаду голови уряду Каталонії Жорді Санчеса, який перебуває під арештом в іспанській в'язниці. (06.03.2018)

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Брюсселі, відмовився очолити регіон. Він запропонував на цю посаду свого соратника Жорді Санчеса, який перебуває за ґратами. (01.03.2018)

Перед цим генеральна секретарка Лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Марта Ровіра заявила, що не з'явиться на допит до суду в Мадриді. Вона вирішила виїхати за кордон, але не уточнила, до якої саме країни. Таким чином, 41-річна Ровіра стане вже сьомою прихильницею незалежності Каталонії з тих, які втекли за кордон.

Нагадаємо, на регіональних виборах у грудні минулого року політичні сили з сепаратистським спрямуванням здобули більшість. Утім, процес формування місцевого уряду ускладнений, оскільки чимало провідних політиків або перебувають за ґратами через проведення забороненого Мадридом референдуму щодо відокремлення Каталонії та проголошення незалежності, або виїхали за межі Іспанії, як наприклад, колишній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон.
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