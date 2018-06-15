 Іспанія за дві доби врятувала на морі майже тисячу мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іспанія за дві доби врятувала на морі майже тисячу мігрантів

Берегова охорона Іспанії врятувала у Середземному морі 933 мігрантів. Окрім того, у Валенсії готуються зустріти мігрантів з судна Aquarius, яких не прийняли Італія та Мальта.

Іспанські медики надають допомогу врятованим мігрантам (архівне фото)

Іспанські медики надають допомогу врятованим мігрантам (архівне фото)

Берегова охорона Іспанії заявила в суботу, 16 червня, що впродовж двох останніх днів врятувала у Середземному морі 933 мігрантів і виявила тіла чотирьох загиблих. Мігрантів зняли з 68 човнів, на яких вони намагалися переправитися з Північної Африки до Європи, повідомляє інформагенція AP.

Тим часом в Іспанії очікують, що зранку 17 червня до порту Валенсії прибуде судно Aquarius і ще два італійських військових кораблі із загалом 629 мігрантами на борту, яких раніше відмовилися прийняти в Італії та на Мальті. На борту саме Aquarius залишилися 106 мігрантів, яким найбільше потрібна медична допомога, ними опікуються представники організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Mediterranee.

DW.COM

Італія продовжує жорстку антиміграційну лінію. Ідеться цього разу про заборону двом рятувальним організаціям прибувати до портів країни. (16.06.2018)

Іспанія висловила готовність прийняти судно з 629 мігрантами, врятованими напередодні в Середземному морі, після того як Італія та Мальта не змогли вирішити, хто має приймати врятованих шукачів притулку. (11.06.2018)

Влада Іспанії повідомила, що на мігрантів чекатимуть лікарі і психологи, їхні справи розглянуть в індивідуальному порядку і визначить, хто з них має право на притулок згідно із законодавством країни.

Париж готовий прийняти частину мігрантів

Париж заявив про готовність прийняти частину з новоприбулих з судна Aquarius, які прагнули дістатися Франції. Про це повідомила віце-прем'єрка уряду Іспанії Кармен Кальво. Прем'єр-міністр нового іспанського уряду соціалістів Педро Санчес "висловив вдячність за співпрацю президенту (Франції Еммануелю - Ред.) Макрону і вважає, що це і є схема співпраці, яку Європі варто використовувати" у відповідь на кризу біженців, йдеться в заяві іспанського уряду.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35455 мігрантів, з яких близько третини - 11792 осіб - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 осіб загинули під час спроби дістатися берегів Європи.

Дивитись відео 00:57
Now live
00:57 хв

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)  

Також за темою

Matteo Salvini

Глава МВС Італії закриє німецьким рятувальникам доступ до портів 16.06.2018

Італія продовжує жорстку антиміграційну лінію. Ідеться цього разу про заборону двом рятувальним організаціям прибувати до портів країни.

SOS MEDITERRANEE Migrante auf der Aquarius

Макрон запевнив, що не хотів образити італійців заявами щодо біженців 14.06.2018

Париж і Рим залагоджують суперечності щодо коментарів Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав до покращення управління європейськими кордонами.

Italien Sizilien Flüchtlinge auf dem Schiff Aquarius im Hafen von Catania

Суперечка Рима і Парижа через біженців: напруга зростає 13.06.2018

Уряд в Римі обурений заявами Еммануеля Макрона в суперечці довкола прийому судна з біженцями в Середземному морі. Італія і Мальта відмовилися приймати судно Aquarius.

Докладно

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

"Гарна інвестиція": скільки Януковичу коштували "супер-VIP"

Оточення Януковича через офшори заплатило до двох мільйонів євро за лобістські послуги європейських екс-політиків. 

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  