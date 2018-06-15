Іспанія за дві доби врятувала на морі майже тисячу мігрантів

Берегова охорона Іспанії заявила в суботу, 16 червня, що впродовж двох останніх днів врятувала у Середземному морі 933 мігрантів і виявила тіла чотирьох загиблих. Мігрантів зняли з 68 човнів, на яких вони намагалися переправитися з Північної Африки до Європи, повідомляє інформагенція AP.

Тим часом в Іспанії очікують, що зранку 17 червня до порту Валенсії прибуде судно Aquarius і ще два італійських військових кораблі із загалом 629 мігрантами на борту, яких раніше відмовилися прийняти в Італії та на Мальті. На борту саме Aquarius залишилися 106 мігрантів, яким найбільше потрібна медична допомога, ними опікуються представники організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Mediterranee.

Влада Іспанії повідомила, що на мігрантів чекатимуть лікарі і психологи, їхні справи розглянуть в індивідуальному порядку і визначить, хто з них має право на притулок згідно із законодавством країни.

Париж готовий прийняти частину мігрантів

Париж заявив про готовність прийняти частину з новоприбулих з судна Aquarius, які прагнули дістатися Франції. Про це повідомила віце-прем'єрка уряду Іспанії Кармен Кальво. Прем'єр-міністр нового іспанського уряду соціалістів Педро Санчес "висловив вдячність за співпрацю президенту (Франції Еммануелю - Ред.) Макрону і вважає, що це і є схема співпраці, яку Європі варто використовувати" у відповідь на кризу біженців, йдеться в заяві іспанського уряду.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35455 мігрантів, з яких близько третини - 11792 осіб - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 осіб загинули під час спроби дістатися берегів Європи.