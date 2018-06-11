 Іспанія заявила, що прийме судно з 629 мігрантами на борту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Іспанія заявила, що прийме судно з 629 мігрантами на борту

Іспанія висловила готовність прийняти судно з 629 мігрантами, врятованими напередодні в Середземному морі, після того як Італія та Мальта не змогли вирішити, хто має приймати врятованих шукачів притулку.

Біженці

Рятувальне судно Aquarius (архівне фото)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про готовність його країни прийняти судно з 629 врятованими напередодні мігрантами. Про це Санчес заявив у понеділок, 11 червня, після того як Італія та Мальта так і не змогли вирішити, хто саме з них має прийняти рятувальне судно Aquarius організації SOS Méditerranée з шукачами притулку, передає інформагенція AFP.

Раніше цього дня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) закликало уряди Італії та Мальти владнати суперечку і прийняти судно з біженцями. В УВБК ООН вказували серед іншого й на такі обставини, як обмежені запаси продуктів харчування, води й предметів першої необхідності на борту корабля.

Також на швидкому вирішенні питання наполягали й в Європейській Комісії (ЄК). Речник ЄК у Брюсселі назвав "гуманітарною необхідністю" те, щоб люди змогли добратися до суходолу й отримати все необхідне.

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Італія та Мальта не можуть вирішити, хто має прийняти мігрантів, врятованих у ніч на неділю в Середземному морі. (11.06.2018)

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Італійська та марокканська берегові охорони, а також низка неурядових організацій врятували сотні біженців з Північної Африки. (10.06.2018)

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Занепокоєння через сотні людей, які чекають в Середземному морі, поки Європа прийме їх, висловила й канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Офіційний речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що Меркель закликає всі сторони до відповідальності в гуманітарній сфері. Водночас Німеччина вже давно вважає, що такі країни ЄС, як Італія, на які ліг найбільший тягар через прийом мігрантів, не повинні залишитися наодинці з проблемою, наголосив Зайберт.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.

Щорічно десятки тисяч мігрантів намагаються дістатися до південноєвропейських країн і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, і тисячі мігрантів гинуть щороку при спробі перетнути море.

За даними ООН, цього року під час спроби перетнути Середземне море загинули понад 600 мігрантів. Загалом упродовж перших чотирьох місяців 2018 року європейських берегів дісталися майже 22,5 тисячі мігрантів.

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