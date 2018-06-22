 Іспанія врятувала понад 560 мігрантів у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Іспанія врятувала понад 560 мігрантів у Середземному морі

Морська рятувальна служба Іспанії зберегла життя 569 мігрантам, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море.

Врятовані мігранти в іспансьому місті Малага

Врятовані мігранти в іспансьому місті Малага

Іспанська влада у суботу, 23 червня, заявила про порятунок 569 мігрантів у Середземному морі, які намагалися дістатися від Північної Африки до іспанських берегів на човнfü. Як повідомляє агенція AP, Морська рятувальна служба країни повідомила, що серед врятованих - 264 людини в 16-ти човнах, що перебували в районі протоки Ґібралтар, двох чоловіків рятувальники витягли з каное.

Через хорошу погоду та спокійне море в останні дні почастішали спроби мігрантів дістатися до іспанського узбережжя через західний середземноморський маршрут. Крім того, іспанський уряд нещодавно заявив про більш м'яку позицію щодо міграції, поширивши громадську охорону здоров'я також на іноземців без дозволів на проживання.

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Як повідомлялося, за даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи.

629 мігрантів були врятовані у Середземному морі у ніч на 10 червня під час шести різних рятувальних операцій, проведених неурядовими організаціями SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійською береговою охороною. Однак італійський уряд популістів відмовився прийняти рятувальний човен Aquarius, на борту якого перебували близько 630 врятованих у морі мігрантів. Свій порт для човна з біженцями відкрила Іспанія.

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