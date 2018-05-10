 Іспанський суд блокує обрання Пучдемона очільником Каталонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Іспанський суд блокує обрання Пучдемона очільником Каталонії

Іспанський уряд продовжує блокувати заочне обрання Карлеса Пучдемона очільником Каталонського уряду. Парламент має до 22 травня обрати голову регіону, інакше йому загрожує розпуск.

Усі кандидати в очільники Каталонії знаходяться у в'язниці або за кордоном

Усі кандидати в очільники Каталонії перебувають за ґратами або за межами Іспанії

Конституційний суд Іспанії у середу, 9 травня, почав розглядати подання уряду країни щодо закону, прийнятого каталонським парламентом, що дозволяє заочне обрання голови уряду регіону. Це фактично заморожує дію цього закону та блокує можливість обрання екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона новим очільником уряду, повідомляє агенція AP.

Іспанський уряд заявив, що його позов має на меті також заборонити проведення засідань каталонського уряду шляхом відео-конференцій, а також з його членами, що перебувають за межами Іспанії.

Судовий розгляд може тривати місяці, але сепаратистські партії Каталонії, що перемогли на парламентських виборах, мають обрати нового очільника регіону до 22 травня. В іншому випадку мають відбутися перевибори парламенту. У відповідь прихильники незалежності Каталонії у парламенті заявили, що ще мають час висунути нового кандидата.

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон з жовтня минулого року перебуває за межами Іспанії. В країні проти нього та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років ув'язнення.

1 березня Пучдемон відмовився від посади голови каталонського уряду. Але усі інші кандидати на посаду очільника регіону або перебувають за ґратами , або переховуються від іспанської влади в інших країнах.

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Голова парламенту Каталонії Роже Торрент удруге висунув кандидатуру Жорді Санчеса на посаду глави уряду регіону. Санчес досі перебуває в іспанській в'язниці. (07.04.2018)

Колишній голова каталонського уряду Карлес Пучдемон, якого соратники знову висувають на цю посаду, стверджує, що зможе керувати регіоном з Брюсселя за допомогою новітніх технологій. (19.01.2018)

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.
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У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)

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