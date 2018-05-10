Іспанський суд блокує обрання Пучдемона очільником Каталонії

Конституційний суд Іспанії у середу, 9 травня, почав розглядати подання уряду країни щодо закону, прийнятого каталонським парламентом, що дозволяє заочне обрання голови уряду регіону. Це фактично заморожує дію цього закону та блокує можливість обрання екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона новим очільником уряду, повідомляє агенція AP.

Іспанський уряд заявив, що його позов має на меті також заборонити проведення засідань каталонського уряду шляхом відео-конференцій, а також з його членами, що перебувають за межами Іспанії.

Судовий розгляд може тривати місяці, але сепаратистські партії Каталонії, що перемогли на парламентських виборах, мають обрати нового очільника регіону до 22 травня. В іншому випадку мають відбутися перевибори парламенту. У відповідь прихильники незалежності Каталонії у парламенті заявили, що ще мають час висунути нового кандидата.

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон з жовтня минулого року перебуває за межами Іспанії. В країні проти нього та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років ув'язнення.

1 березня Пучдемон відмовився від посади голови каталонського уряду. Але усі інші кандидати на посаду очільника регіону або перебувають за ґратами , або переховуються від іспанської влади в інших країнах.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.