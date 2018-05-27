 Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду

Завершення суду над колишніми функціонерами правлячої партії Іспанії викликало дискусію щодо можливого вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя.

Будівля парламенту Іспанії

Будівля парламенту Іспанії

У парламенті Іспанії в четвер, 31 травня, пройдуть дебати щодо можливого висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Маріано Рахоя. Саме голосування має відбутися у п'ятницю, 1 червня, однак обговорення може затягнутися і до суботи. Про це повідомив речник парламенту у понеділок, 28 травня.

DW.COM

Іспанія не збирається прощати і забувати злочини радикального баскського угруповання ETA попри оголошення про розпуск цієї організації. (03.05.2018)

За даними екзит-полів, Народна партія Маріано Рахоя здобуває впевнену перемогу на виборах до парламенту Галісії. У Країні Басків перемагають націоналісти. (25.09.2016)

З пропозицією вотуму недовіри виступила опозиційна Соціалістична робітнича партія після оголошеного минулого тижня вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном. Серед засуджених до відбування покарання загалом у 351 рік в'язниці - колишні високопосадові функціонери правлячої Народної партії. Сама партія, до якої належить і Рахой, повинна буде повернути 245 тисяч євро. Представники соцпартії вважають, що вотум недовіри має показати, чи готові парламентарі щось робити із "безкарністю".

Ліберальна опозиційна партія Ciudadanos заявила, що виступає проти вотуму недовіри уряду та вимагає проведення нових виборів, повідомляє інформагенція AFP.

Маріано Рахой уже заявив, що корупційний скандал ніяк не стосується жодного з членів його уряду, і він має намір працювати далі. Прем'єр уже пережив голосування щодо вотуму недовіри минулого червня. Речник політичної сили Пабло Касадо висловив жаль стосовно того, що "були люди, які використали Народну партію для самозбагачення".

Також за темою

Deutschland Puigdemont - Berlin

Пучдемон відмовився від кандидатури на посаду лідера Каталонії 10.05.2018

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, що перебуває в Німеччині, відмовляється стати новим очільником уряду регіону та запропонував іншу кандидатуру. Це має завершити багатомісячну блокаду роботи регіональної влади.

Finnland Carles Puigdemon beim Besuch des finischen Parlaments

Пучдемона не зможуть судити в Іспанії за заколот у разі екстрадиції 05.04.2018

У разі позитивного рішення про екстрадицію екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона до Іспанії його зможуть судити лише за звинуваченням у корупції.

Spanien | Separatisten in Barcelona

Коментар: Іспанія - прогнозована катастрофа 28.10.2017

Каталонія проголосила незалежність. Уряд у Мадриді зробив крок у відповідь - так званим "ядерним варіантом" статті 155. Настав час ЄС вигадати щось більше за теплі слова, переконаний Габріель Гонсалес.

Докладно

Чимало ветеранів по поверненні з війни залишилися без роботи

Ветерани АТО у пошуках роботи

Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. 

Сонячні електростанції.

Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники сонячних електростанцій можуть заробляти до 30 тис.грн в місяць. DW перевірила це. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  