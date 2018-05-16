 Ірландці проголосували за легалізацію абортів - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Ірландці проголосували за легалізацію абортів - екзитполи

За даними екзитполів, за скасування заборони абортів висловилися 68 відсотків учасників референдуму в Ірландії. За легалізацію переривання вагітності голосували переважно молоді люди.

Референдум у Ірландії

Найбільше прибічників легалізації абортів в Ірландії було серед молоді

Громадяни Ірландії, за попередніми даними, підтримали легалізацію абортів. За даними екзитполів, за скасування закріпленого в конституції "права на життя ембріона" проголосували 68 відсотків учасників проведеного в п'ятницю, 25 травня, референдуму. Явка була високою та становила подеколи 70 відсотків. Право голосу в Ірландії мають 3,2 мільйона громадян.

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Папа Римський дозволив священикам Римо-католицької церкви відпускати гріх аборту упродовж Ювілейного року. (01.09.2015)

Конституція Ірландії визнає "право на життя" з 1983 року, передбачаючи покарання за вчинення абортів до 14 років позбавлення волі. На нинішньому референдумі вирішується питання щодо легалізації переривання вагітності. (25.05.2018)

За даними агентства новин dpa, за легалізацію абортів проголосували переважно молоді люди та жінки. Серед представників вікової групи від 18 до 24 років, за скасування заборони висловилося близько 90 відсотків.

У переважно католицькій Ірландії заборону абортів внесли до конституції після референдуму 1983 року. З 2014 року аборти дозволяються лише в тому разі, якщо вагітність становить загрозу життю матері. Ірландці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. Утім, жінкам не заборонено робити аборт за кордоном. З 1980 по 2016 роки цією можливістю скористалися десятки тисяч громадянок країни.

Уряд країни раніше повідомив, що разі підтримки на референдумі скасування заборони абортів збирається внести законопроект, який дозволить переривати вагітність у перші 12 тижнів. У виняткових випадках, приміром, загроза життю матері або тяжкі вади розвитку плоду, до 22 тижнів вагітності. Офіційні результати референдуму оголосять 26 травня у другій половині дня.

 

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