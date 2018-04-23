Ірина Геращенко: Понад 400 людей вважаються безвісно зниклими на Донбасі

Понад 400 людей вважаються безвісно зниклими на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Пошук зниклих є проблематичним, поступ наразі не спостерігається. Про це в понеділок, 23 квітня, заявила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Верховної Ради.

Геращенко додала, що незаконно утримувані в полоні українці отримують важкі травми, зазнають тортур і позбавлені комунікації з власними родинами. Вона підкреслила важливість вивчення іноземного досвіду для адаптації учасників бойових дій до мирного життя.

Українська сторона наполягає на негайному допуску до в'язниць на непідконтрольних територіях Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). МКЧХ має сприяти пошуку зниклих, пошуку інформації про незаконно утримуваних та моніторингу ситуації в тюрмах, вважає Київ.

27 грудня 2017 року українська влада передала проросійським сепаратистам на Донбасі 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручників. За даними Служби безпеки України (СБУ), в полоні сепаратистів на Донбасі залишаються ще 103 людей.