Іран хоче від Європи гарантій збереження ядерної угоди

Після виходу США з ядерного угоди Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди, заявив заступник очільника іранського МЗС Аббас Аракчі. Про це в неділю, 13 травня, повідомила агенція AFP. За його словами, якщо європейські учасники угоди не нададуть у відведений строк необхідних гарантій, Іран повинен буде ухвалити "необхідні рішення".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.