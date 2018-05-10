 Іран хоче від Європи гарантій збереження ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

Іран хоче від Європи гарантій збереження ядерної угоди

Європейські учасники ядерної угоди з Іраном протягом 60 днів мають надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та збереження угоди. Інакше Тегеран ухвалить "необхідні рішення", заявив заступник голови іранського МЗС.

Іран

DW.COM

Німеччина не зможе захистити німецькі компанії від ризиків американських санкцій проти Ірану, заявив очільник МЗС Німеччини. США мають намір закрити доступ на свій ринок всім, хто буде торгувати з Тегераном. (13.05.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пообіцяла і далі працювати над трансатлантичним партнерством. Наступного тижня Париж, Лондон, Берлін обговорять у Брюсселі подальшу долю ядерної угоди з Іраном. (11.05.2018)

Після виходу США з ядерного угоди Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди, заявив заступник очільника іранського МЗС Аббас Аракчі. Про це в неділю, 13 травня, повідомила агенція AFP. За його словами, якщо європейські учасники угоди не нададуть у відведений строк необхідних гарантій, Іран повинен буде ухвалити "необхідні рішення".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.
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