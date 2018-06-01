Іран попередив МАГАТЕ, що активніше збагачуватиме уран

Офіційний Тегеран направив до Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомлення, що запускає програму з розширення потужностей для збагачення урану. Про відправлений напередодні документ глава Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі заявив у вівторок, 5 червня.

"Якщо дозволять умови, можливо, ввечері 6 червня в Нетензі ми оголосимо про відкриття центру виробництва нових центрифуг (для збагачення урану, - Ред.)", - цитує Салехі агенція новин AFP. Він додав, що це рішення не порушуватиме умов ядерної угоди. За даними МАГАТЕ, дотепер Іран дотримувався обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану. За ядерною угодою країні дозволено мати не більше 5060 центрифуг.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Виконання умов угоди постійно контролюють фахівці МАГАТЕ. Утім, у травні 2018 року США за адміністрації Трампа вийшли з неї - тепер майбутнє договору під питанням, попри заяви про відданість їй з боку інших учасників. Цього ж дня у МАГАТЕ буде нарада щодо подальшої долі ядерної угоди.