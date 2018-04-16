Іран погрожує США "неприємними" наслідками в разі виходу із ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф застеріг Вашингтон від наміру вийти з багатосторонньої ядерної угоди з Тегераном. Як зазначив Заріф увечері четверга, 19 квітня, перебуваючи в Нью-Йорку, у влади Ірану буде багато варіантів дій у відповідь, передає інформагенція Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ.

Вихід США із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном призведе до "неприємної" реакції з боку Ірану, наголосив Заріф. За його словами, Тереган взяв зобов'язання дотримуватися пунктів укладеної влітку 2015 року угоди доти, доки її виконують всі учасники. Якщо з угоди вийдуть США, то вона втрачає чинність, зауважив Заріф.

Депутати з трьох країн звернулися до конгресменів США

Тим часом близько 500 депутатів парламентів Німеччини, Франції та Великобританії, країн-підписантів договору, звернулися 19 квітня до конгресменів США з закликом не виходити у ядерної угоди з Іраном. На їхню думку, такий крок матиме фатальні наслідки, зокрема, припинення контролю над іранською ядерної програмою та створення ще одного джерела конфліктів на Близькому Сході.

Угоду щодо ядерної програми Ірану було укладено за попереднього президента США Барака Обами у липні 2015 року. Іран з одного боку, та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Утім, чинний президент США Дональд Трамп взяв курс на перегляд ядерної угоди з Іраном, яку він неодноразово називав "найгіршою в історії".