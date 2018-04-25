 Іран очікує на ″проблеми″ в разі виходу США з ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

Іран очікує на "проблеми" в разі виходу США з ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку виходу США із ядерної угоди країна зіткнеться з проблемами, але подолає їх. Президент США Дональд Трамп має оголосити рішення щодо угоди сьогодні.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про проблеми в разі виходу США із ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про "проблеми" в разі виходу США із ядерної угоди

Іран відреагував на намір президента США Дональда Трампа прийняти рішення щодо ядерної угоди із цією країною у вівторок, 8 травня. "Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх", - заявив президент Ірану Хасан Роухані в Тегерані.

Він додав, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, передає агенція AP. "Фундаментом нашої зовнішньої політики є конструктивні відносини зі світом", - заявив Роухані, виступаючи на державному телебаченні.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який багаторазово критикував ядерну угоду з Іраном, має 8 травня вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. За даними американського видання New York Times, Трамп відмовиться від участі в ядерній угоді.

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Американський президент обіцяє оголосити рішення, від якого залежить подальша участь США в атомній угоді з Іраном 8 травня. Західні країни закликають Дональда Трампа не виходити з угоди. (07.05.2018)

Глави МЗС Німеччини та Франції наполегливо закликають президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном. На їхню думку, на сьогодні не існує кращої альтернативи обмежити іранську ядерну програму. (07.05.2018)

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.
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