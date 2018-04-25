Іран очікує на "проблеми" в разі виходу США з ядерної угоди

Іран відреагував на намір президента США Дональда Трампа прийняти рішення щодо ядерної угоди із цією країною у вівторок, 8 травня. "Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх", - заявив президент Ірану Хасан Роухані в Тегерані.

Він додав, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, передає агенція AP. "Фундаментом нашої зовнішньої політики є конструктивні відносини зі світом", - заявив Роухані, виступаючи на державному телебаченні.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який багаторазово критикував ядерну угоду з Іраном, має 8 травня вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. За даними американського видання New York Times, Трамп відмовиться від участі в ядерній угоді.

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.