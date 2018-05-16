 Іран може поновити збагачення урану, якщо ЄС не збереже ядерну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Іран може поновити збагачення урану, якщо ЄС не збереже ядерну угоду

Іран прагне зберегти ядерну угоду, однак якщо Євросоюз не надасть гарантій дотримання домовленостей, іранська сторона готова відновити збагачення урану.

Іран розглядає можливі варіанти дій щодо ядерної угоди

Іран розглядає можливі варіанти дій щодо ядерної угоди

Влада Ірану може повернутися до збагачення урану до 20-відсоткового рівня в тому випадку, якщо європейські посередники не зможуть зберегти Спільний всеосяжний план дій (СВПД) після виходу США з ядерної угоди. Про це в суботу, 19 травня, заявив глава Організації атомної енергетики Ірану Алі Акбар Салехі. "Перед нами є вибір з багатьох можливостей - ми можемо відновити збагачення урану до 20 відсотків", - зазначив Салехі на спільній прес-конференції з єврокомісаром з питань клімату та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте в Тегерані.

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Європейці намагались переконати, що зустріч у Брюсселі, присвячена атомній угоді з Іраном, була успішною. Але насправді Європа не готова до дійсно рішучих кроків, вважає Макс Гофманн. (16.05.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пообіцяла і далі працювати над трансатлантичним партнерством. Наступного тижня Париж, Лондон, Берлін обговорять у Брюсселі подальшу долю ядерної угоди з Іраном. (11.05.2018)

Іран, однак, хоче зберегти ядерну угоду. "Якщо інша сторона буде дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань, ми також будемо їм віддані", - цитує інформагенція Reuters Салехі. Тегеран планує чекати протягом декількох тижнів, поки ЄС запропонує гарантії дотримання ядерної угоди і можливі компенсації у зв'язку з виходом із угоди США. Раніше глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявляв, що Іран може наростити збагачення урану до 20-відсоткового рівня "дуже швидкими темпами "- всього за кілька днів.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни з СВПД, схваленому в 2015 році Іраном і шістьма міжнародними посередниками, серед яких були п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина. Нині всі учасники угоди, за винятком США, заявляють про намір зберегти СВПД.

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