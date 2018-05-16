Іран може поновити збагачення урану, якщо ЄС не збереже ядерну угоду

Влада Ірану може повернутися до збагачення урану до 20-відсоткового рівня в тому випадку, якщо європейські посередники не зможуть зберегти Спільний всеосяжний план дій (СВПД) після виходу США з ядерної угоди. Про це в суботу, 19 травня, заявив глава Організації атомної енергетики Ірану Алі Акбар Салехі. "Перед нами є вибір з багатьох можливостей - ми можемо відновити збагачення урану до 20 відсотків", - зазначив Салехі на спільній прес-конференції з єврокомісаром з питань клімату та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте в Тегерані.

Іран, однак, хоче зберегти ядерну угоду. "Якщо інша сторона буде дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань, ми також будемо їм віддані", - цитує інформагенція Reuters Салехі. Тегеран планує чекати протягом декількох тижнів, поки ЄС запропонує гарантії дотримання ядерної угоди і можливі компенсації у зв'язку з виходом із угоди США. Раніше глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявляв, що Іран може наростити збагачення урану до 20-відсоткового рівня "дуже швидкими темпами "- всього за кілька днів.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни з СВПД, схваленому в 2015 році Іраном і шістьма міжнародними посередниками, серед яких були п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина. Нині всі учасники угоди, за винятком США, заявляють про намір зберегти СВПД.