Іран заявив, що не вестиме переговори щодо ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф у четвер, 3 травня, заявив, що його країна не стане вести переговори про зміну ядерної угоди 2015 року. "Іран не стане повторно вести переговори щодо того, про що було домовлено кілька років тому і що було імплементовано", - заявив Заріф у зверненні, опублікованому на Youtube.

Заріф наголосив, що Сполучені Штати Америки "послідовно порушували ядерну угоду, зокрема шляхом залякування інших, щоб запобігти поверненню бізнесу до Ірану". Міністр також наголосив, що іранські ракети розраховані на менші відстані, ніж ті, що є в інших країн регіону, зокрема у Саудівської Аравії.

Німеччина - за збереження угоди



Тим часом глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) знову закликав президента США Дональда Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном і не виходити з неї. Маас назвав угоду "хорошою домовленістю", яка "робить безпечнішим" регіон Близького Сходу. "І через це ми перебуваємо у дуже тісному діалозі з нашими американськими партнерами", - цитує Мааса інформагенція AFP. Німецький міністр підкреслив, що хоча Німеччина, Франція та Великобританія у переговорах із США заявляли про можливі доповнення до угоди, ішлося про "окремі пункти", які можна вдосконалити, "без того, щоб ставити під питання цілу угоду".

Нагадаємо, що 12 травня президент США Дональд Трамп має вирішити, чи відновлює його країна штрафні заходи щодо Ірану. На практиці це означатиме вихід США з ядерної угоди з Іраном, яку Трамп неодноразово жорстко критикував.