 Іран застерігає від втручання Трампа у міжкорейський діалог | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Іран застерігає від втручання Трампа у міжкорейський діалог

На думку Тегерана, чинний уряд США довів, що не буде дотримуватися міжнародних угод і не є гідним довіри.

В Ірані теж відреагували на міжкорейський саміт і порадили не допускати втручання Трампа в мирний процес

В Ірані теж відреагували на міжкорейський саміт і порадили не допускати втручання Трампа в мирний процес

Тегеран порадив Північній та Південній Кореї тримати президента США Дональда Трампа подалі від запланованого мирного процесу на півострові. Майбутні кроки в цьому процесі повинні залишатися суто на міжкорейському рівні. "Американський уряд у питанні ядерної угоди (з Іраном. - Ред.) довів, що він не дотримується міжнародних договорів, а тому не є гідним довіри", - заявив у суботу, 28 квітня, речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гассемі, цитує інформагенція dpa.

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Північнокорейська інформагенція KCNA стверджує, що спільною метою КНДР та Південної Кореї є повна денуклеаризація Корейського півострова. (28.04.2018)

Президент США Дональд Трамп обіцяє Тегерану "великі проблеми" в разі відновлення ядерної програми. Президент Франції Еммануель Макрон готовий до роботи над новою ядерною угодою з Іраном. (24.04.2018)

Якщо Вашингтон вийде з ядерної угоди, Тегеран теж не стане виконувати її, застеріг міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. (20.04.2018)

Нагадаємо, Трамп жорстко критикував ядерну угоду з Іраном, яка була підписана за президентства Барака Обами. На думку Трампа, Іран порушує "дух" угоди. Згідно з умовами ядерної угоди 2015 року, Іран відмовився від більшої частини своїх потужностей, призначених для розробки ядерних матеріалів, у обмін на скасування міжнародних санкцій. Хоча США не розірвали ядерну угоду, Трамп неодноразово наголошував на тому, що потрібна інша, жорсткіша угода, а на Іран потрібно чинити й надалі санкційний тиск.

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. Під час нещодавніх зустрічей Трампа з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном тема угоди з Іраном активно обговорювалася. Європейські лідери переконували американського президента не виходити з договору. Тегеран минулого тижня попередив, що у разі виходу США з угоди та втратить чинність.

Дональд Трамп вважає значною мірою своєю заслугою кроки до примирення між КНДР та Південною Кореєю.
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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

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