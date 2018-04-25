Іран застерігає від втручання Трампа у міжкорейський діалог

Тегеран порадив Північній та Південній Кореї тримати президента США Дональда Трампа подалі від запланованого мирного процесу на півострові. Майбутні кроки в цьому процесі повинні залишатися суто на міжкорейському рівні. "Американський уряд у питанні ядерної угоди (з Іраном. - Ред.) довів, що він не дотримується міжнародних договорів, а тому не є гідним довіри", - заявив у суботу, 28 квітня, речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гассемі, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, Трамп жорстко критикував ядерну угоду з Іраном, яка була підписана за президентства Барака Обами. На думку Трампа, Іран порушує "дух" угоди. Згідно з умовами ядерної угоди 2015 року, Іран відмовився від більшої частини своїх потужностей, призначених для розробки ядерних матеріалів, у обмін на скасування міжнародних санкцій. Хоча США не розірвали ядерну угоду, Трамп неодноразово наголошував на тому, що потрібна інша, жорсткіша угода, а на Іран потрібно чинити й надалі санкційний тиск.

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. Під час нещодавніх зустрічей Трампа з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном тема угоди з Іраном активно обговорювалася. Європейські лідери переконували американського президента не виходити з договору. Тегеран минулого тижня попередив, що у разі виходу США з угоди та втратить чинність.

Дональд Трамп вважає значною мірою своєю заслугою кроки до примирення між КНДР та Південною Кореєю.