 Іран висунув свої вимоги для збереження ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран висунув свої вимоги для збереження ядерної угоди

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Аятола Алі Хаменеї заявив, що діям США щодо яредної угоди немає виправдання

Аятола Алі Хаменеї заявив, що діям США щодо яредної угоди немає виправдання

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 23 травня, висунув низку вимог для того, щоб Тегеран продовжував дотримуватись ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Тегеран наполягає, щоб європейські країни-учасниці угоди - Німеччина, Франція і Великобританія - продовжили купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном. 

Також Хаменеї вимагає, щоб ці три європейські країни не проводили жодних інших переговорів стосовно іранської програми балістичних ракет та міжнародної активності країни у регіоні Близького Сходу, інформує агенція Reuters. Він при цьому зауважив, що Іран не хоче починати боротьбу з Європою, але досвід показує, що Париж, Берлін та Лондон у "найбільш чутливих питаннях" слідують за Вашингтоном.

Критика у бік США 

Алі Хаменеї звинуватив США у невиконанні своїх зобов'язань щодо участі в ядерній угоді. "Ісламська республіка не може мати справу з урядом, який легко порушує міжнародний договір, відкликає свій підпис і в театральному шоу вихваляється цим на телебаченні", - йдеться в заяві Алі Хаменеї, розміщеній на його сайті.

Він відзначив, що Іран виконував умови ядерної угоди. "Іран був прихильний справі. Їм немає виправдання. Міжнародне агентство з атомної енергії неодноразово підтверджувало зобов'язання Ірану. Але ви бачите, що їм легко скасувати цю міжнародну угоду", - додав Хаменеї.

DW.COM

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду. (21.05.2018)

На думку глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні, Держдепартамент США не зміг довести, що відмова від ядерної угоди з Іраном зробить світ безпечнішим. (22.05.2018)

Він розкритикував президента США Дональда Трампа. "Нинішнього президента США спіткатиме та ж доля, що й його попередників - він зникне з історії", - відзначив Хаменеї.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю.

Євросоюз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від можливих американських санкцій.

21 травня держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найжорсткіші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані". Водночас він додав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно більші обмеження.

Дивитись відео 05:43
Now live
05:43 хв

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Logo International Atomic Energy Agency IAEA

Ядерна угода з Іраном: ЄС та США розійшлися в оцінці закидів Ізраїлю 01.05.2018

Над ядерною угодою з Іраном збираються хмари: США серйозно поставилися до заяв Ізраїлю. В ЄС, утім, більш критично оцінили слова Нетаньяху та поки не побачили доказів порушення Тегераном умов угоди.

Brüssel Treffen Mogherini Javad Zarif

ЄС пропонує економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном 16.05.2018

Європейський Союз запропонував економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном після виходу з неї США.

China Besuch Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran

Іран хоче від Європи гарантій збереження ядерної угоди 14.05.2018

Європейські учасники ядерної угоди з Іраном протягом 60 днів мають надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та збереження угоди. Інакше Тегеран ухвалить "необхідні рішення", заявив заступник голови іранського МЗС.

Докладно

Більшість скарг на НАБУ після перевірки виявилися безпідставними

Рік роботи НАБУ: обмаль проблем і результатів

НАБУ за останній рік було мало чим дорікнути. Утім, і результатів його діяльності громадськості особливо не видно. 

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію продажу землі в Україні

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  