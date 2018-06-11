 Іранському політологу вручили премію DW ″За свободу слова″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.06.2018

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Світ

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Лауреатом премії DW Freedom of Speech Award у 2018 році став професор політології з Тегерана Садек Зібакалам. На батьківщині йому загрожує ув'язнення через критичні висловлювання в інтерв'ю DW.

Садег Зібакалам

Садег Зібакалам

Професору Тегеранського університету, політологу Садегу Зібакаламу вручили премію DW Freedom of Speech Award 2018 року. Церемонія вручення відбулася в вівторок, 12 червня, в місті Бонн у головній будівлі міжнародного мовника. У своїй промові з нагоди вручення Зібакалам розкритикував брутальну жорстокість, з якою іранський уряд виступає проти тих людей, котрі наважуються висловити інші точки зору, котрі відрізняються від поглядів влади. Водночас він наголосив, що ліберальні мислителі й досі сподіваються на тріумф демократії в Ірані.

Отриману нагороду Зібакалам, котрий вважається одним з найвідоміших та найвпливовіших іранських інтелектуалів, присвятив ув'язненими іранським активістам, академікам та митцям, котрих він вважає "в'язнями сумління". Попри це політолог зазначив, що "вподовж останніх двох десятиліть боротьба за демократію в Ірані досягла невеличного, але відчутного поступу".

Під загрозою "суспільної заборони"

У січні цього року в інтерв'ю перській редакції DW відомий іранський політолог висловив свою думку щодо

 тодішніх заворушень в Ірані.  У той час десятки тисяч іранців вийшли на вулиці, аби висловити протест проти економічної політики та політичного істеблішменту в цілому. Зібакалам з розумінням висловився про мотиви протестувальників та відкинув обвинувачення уряду. "Я сказав, що протести організувало і провело іранське населення, яке не зазнавало жодного впливу від когось з-поза меж Ірану, що жодні іноземні сили не причетні", - пояснив Зібакалам у новому інтерв'ю DW.

Через це 69-річному політологу загрожують 18 місяців ув'язнення. У березні іранський Революційний суд ухвалив вирок проти Зібакалама. Якщо присуд підтвердиться, науковця не лише відправлять у в'язницю, а й піддадуть так званій "суспільній забороні". Це означає, що Зібакаламу буде заборонено давати інтерв'ю й оприлюднювати свої статті, а ще він мусить відмовитися від використання соцмереж упродовж двох років. Зібакалам оскаржує вирок суду - ухвали рішення ще очікують.

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Притихнути та не висуватися до вирішення його долі? Для Зібакалама це не варіант. Загроза покарання не заважає політологу щодня активно користуватися Twitter і Facebook та відкрито й критично висловлюватися. "Якщо правосуддя накаже мені: 'Професоре Зібакалам, вам заборонено давати інтерв'ю!' - я послухаюся. Однак цього ще не зробили. Тож я почекаю, поки апеляційний суд оголосить своє рішення", - розповів він DW.

"Злочинець-рецидивіст" Зібакалам

Для іранського правосуддя Зібакалам - злочинець-рецидивіст. Професор Тегеранського університету - один з найвідоміших інтелектуалів та політологів Ірану. Зібакалам поділяє погляди табору реформаторів довкола президента Хасана Роухані. Він прославився інтенсивними дискусіями з хардлайнерами. При цьому він неодноразово відкрито критикував позиції уряду щодо внутрішньо- та зовнішньополітичних тем. У лютому 2014 року Зібакалам закликав визнати Ізраїль державою, як це зробила Організація Об'єднаних Націй.

Садег Зібакалам вивчав політологію у британському Бредфордському університеті. Свою дисертацію він написав про "Ісламську революцію та політику Заходу". Ще в часи навчання у 1974 році під час перебування на батьківщині його затримала таємна поліція шаха - за підозрою у "спрямованому на руйнацію держави саботажі" та "пропаганді". Після Ісламської революції на початку 1980-их він повернувся до Ірану. Через кілька років почалася його кар'єра в Тегеранському університеті. У 2000 році Зібакалам намагався взяти участь у парламентських виборах як кандидат від міста Зенджан на північному заході Ірану. Утім, ще до виборів наглядова рада Ірану оголосила його кандидатуру недійсною.

"Не буду мовчати"

Судове провадження, яке нині триває проти Зібакалама, не є першим. У червні 2014 року його вже засуджували до 18 років ув'язнення - через критику національної атомної програми. Тоді у в'язницю сісти йому не довелося - вирок було оскаржено в першій інстанції, а форму покарання змінено на грошовий штраф.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (DW/M. Müller)

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ

Тож Зібакалам усвідомлює, які наслідки може мати його критика уряду.  І все ж, поки влади не забороняє йому висловлюватися, він має намір робити це й надалі. "Якби я вирішив більше не висловлювати свою думку, то зробив би це ще три роки тому, коли мене покарали за те, що я критикував атомну програму", - каже Зібакалам.

За сміливість знову й знову піддавати критиці дії уряду Зібакалам отримує премію Deutsche Welle Freedom of Speech Award 2018. "Нагорода має заохотити громадянське суспільство в Ірані і водночас стати критикою рішення уряду переслідувати Зібакалама за висловлення своєї думки", - пояснив генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ.  

"Для мене це велика честь", - відреагував Садег Зібакалам. Водночас він скромно зауважує: "Я, однак, вважаю, що є багато іранських чоловіків та жінок, які страждали значно більше, аби скористатися правом вільно висловлювати свої погляди. Сотні іранців заслуговують на цю нагороду не менше за мене".

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    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


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