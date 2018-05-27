Ірак завдав авіаударів по позиціях ІД в Сирії

Для здійснення авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії Багдад завжди отримував згоду Дамаска та коаліції під проводом США.
Винищувачі F-16 військово-повітряних сил Іраку в четвер, 7 червня, завдали авіаударів по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у Сирії. Про це заявили збройні сили Іраку, передає інформагенція Reuters.
Це не перша подібна атака, починаючи з минулого року. Щоразу Ірак отримував дозвіл президента Сирії Башара Асада і коаліції під проводом США на здійснення авіаударів. Ірак користується підтримкою США, але водночас зберігає і добрі відносини із Дамаском і його союзниками - Іраном і Росією.
Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про перемогу над "Ісламською державою" в своїй країні в грудні 2017 року, однак часом ісламісти продовжують здійснювати атаки зі своїх схованок у прикордонних із Сирією районах.
Терористична організація "Ісламська держава" втратила майже всі території, які контролювала в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату". Нині ісламісти ще контролюють в Сирії пустельні райони на сході країни, де здійснюють напади на проурядові сили.
Останні два райони передмістя Дамаска, які контролювались бойовиками ІД, були звільнені сирійською армією. Столиця Сирії та її околиці оголошені "повністю безпечними". (21.05.2018)
З понад тисячі ісламістів, які виїхали з ФРН воювати на боці ІД в Сирії та Іраку, близько половини мають німецьке громадянство, йдеться у відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. (20.05.2018)