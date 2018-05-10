Іракці ідуть на вибори вперше після перемоги над "Ісламською державою"

В Іраку в суботу, 12 травня, проходять перші в країні вибори після проголошення Багдадом перемоги над "Ісламською державою" (ІД) п'ять місяців тому. Іракці обирають парламент. Ужиті надзвичайні заходи безпеки: тисячі силовиків охороняють виборчі дільниці на випадок можливих атак бойовиків ІД, прикордонні пункти пропуску та аеропорти тимчасово закриті, повідомляє агенція новин dpa.

"Ці вибори напрочуд важливі для майбутнього Іраку", - заявив прем'єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді після голосування в центрі столиці. За 329 місць у парламенті змагаються близько семи тисяч кандидатів (серед яких 2011 жінок). У перші години виборів явка була незначною, повідомляють присутні на місцях спостерігачі.

Лунають також побоювання, що вибори можуть дати новий поштовх прихильникам сунітської ІД, якщо новий парламент не зможе задовольнити інтереси як шиїтської більшості, так і сунітської меншості в Іраку. Населення занепокоєне також корупцією та слабкістю економіки багатої на нафту країни. Результати голосування мають оприлюднити вже наступного дня - у країні вперше запрацювала електронна виборча система.