Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео)

Спецоперацію СБУ щодо псевдовбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських та німецьких політиків тепер багато запитань до української влади.
"Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення маніпуляцією українських спецслужб, яка стала новим кроком в інформаційній війні. Завжди є вкрай небезпечною для уряду гра фактами для створення фейкових історій, особливо за допомогою журналістів.
Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)
Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)