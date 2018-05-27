 Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.05.2018

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Політика й суспільство

Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео)

Спецоперацію СБУ щодо псевдовбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських та німецьких політиків тепер багато запитань до української влади.

Аркадій Бабченко з Петром Порошенком

Аркадій Бабченко з Петром Порошенком

"Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення маніпуляцією українських спецслужб, яка стала новим кроком в інформаційній війні. Завжди є вкрай небезпечною для уряду гра фактами для створення фейкових історій, особливо за допомогою журналістів.

DW.COM

Коментар: "Убивство" Бабченка - кричущий оманливий хід Києва

Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)  

Коментар: Третє народження Аркадія Бабченка

Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)  

"Воскресіння" Аркадія Бабченка - другий шок для України

Спочатку "смерть", а потім "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченка викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Дехто у захваті від спецоперації СБУ, для інших - це компрометація владою самої себе. (31.05.2018)  

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