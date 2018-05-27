Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео)

Коментар: "Убивство" Бабченка - кричущий оманливий хід Києва

Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)