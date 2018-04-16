 Індустрія 4.0: у Ганновері відкрився найбільший промисловий ярмарок світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Індустрія 4.0: у Ганновері відкрився найбільший промисловий ярмарок світу

Канцлерка Меркель налаштована на стрімкий прогрес Німеччини у високотехнологічній сфері. Партнером ярмарку цього року стала Мексика.

Відкриття ярмарку традиційно супроводжують мистецькі акції

Відкриття ярмарку традиційно супроводжують мистецькі акції

У Німеччині в неділю, 22 квітня, урочисто розпочалася найбільша міжнародна промислова виставка світу - Ганноверський ярмарок. У центрі уваги цьогорічного заходу, як і минулоріч, промисловість майбутнього, - так звана "Індустрія 4.0", пов'язана із глибоким проникненням мережевих технологій у виробничі процеси.

Присутня на відкритті канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила хороші позиції німецьких компаній у високих технологіях, однак вказала на необхідність "наздогнати" світових лідерів у певних сферах, зокрема, у розвитку штучного інтелекту, повідомляє агентство Reuters.

Ганноверський ярмарок: на церемонії відкриття

Ганноверський ярмарок: на церемонії відкриття

На церемонії також був присутній президент країни-партнера цьогорічного заходу, Мексики, Енріке Пенья Ньєто. Його держава - перший представник Латинської Америки на виставці в цьому статусі та найбільший торговельний партнер ФРН у регіоні, зазначає агенція dpa. Обсяг торгівлі між країнами з 2010 по 2017 рік зріс вдвічі до 20,4 мільярдів євро.

На заході очікується близько п'яти тисяч учасників

На заході очікується близько п'яти тисяч учасників

Ярмарок триватиме до 27 квітня. На ньому презентуватимуть серед іншого останні досягнення в сфері "Індустрії 4.0". У переліку ключових тем - машинне навчання та штучний інтелект, а також переобладнання електромереж для е-мобільності. Очікується близько п'яти тисяч експонентів з 75 країн світу.
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Пітливий робот-гуманоїд на промисловій виставці в Ганновері-2017

DW.COM

Ганноверський ярмарок: у центрі уваги мережева індустрія майбутнього

Найбільша промислова виставка світу відкрилася у Ганновері. Очікується участь більше шести тисяч виробників та 200 тисяч гостей. (23.04.2017)  

Ганноверський ярмарок: інтернет зливається з заводом

Лейтмотив цьогорічного Ганноверського ярмарку - "інтегрована промисловість". Розумні запчастини несуть інформацію про історію свого життя. Вони можуть мислити та б'ють на сполох, коли щось потребує ремонту. (08.04.2013)  

Німці хочуть оснастити фабрики "розумними" машинами

"Розумними" приладами в домашньому господарстві вже навряд чи когось здивуєш. У заводських цехах, однак, вони й надалі - рідкість. Галузь вирішила виправити ситуацію. (17.09.2013)  

Аудіо й відео до теми

Пітливий робот-гуманоїд на промисловій виставці в Ганновері-2017  

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