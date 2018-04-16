Індустрія 4.0: у Ганновері відкрився найбільший промисловий ярмарок світу

У Німеччині в неділю, 22 квітня, урочисто розпочалася найбільша міжнародна промислова виставка світу - Ганноверський ярмарок. У центрі уваги цьогорічного заходу, як і минулоріч, промисловість майбутнього, - так звана "Індустрія 4.0", пов'язана із глибоким проникненням мережевих технологій у виробничі процеси.

Присутня на відкритті канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила хороші позиції німецьких компаній у високих технологіях, однак вказала на необхідність "наздогнати" світових лідерів у певних сферах, зокрема, у розвитку штучного інтелекту, повідомляє агентство Reuters.

Ганноверський ярмарок: на церемонії відкриття

На церемонії також був присутній президент країни-партнера цьогорічного заходу, Мексики, Енріке Пенья Ньєто. Його держава - перший представник Латинської Америки на виставці в цьому статусі та найбільший торговельний партнер ФРН у регіоні, зазначає агенція dpa. Обсяг торгівлі між країнами з 2010 по 2017 рік зріс вдвічі до 20,4 мільярдів євро.

На заході очікується близько п'яти тисяч учасників

Ярмарок триватиме до 27 квітня. На ньому презентуватимуть серед іншого останні досягнення в сфері "Індустрії 4.0". У переліку ключових тем - машинне навчання та штучний інтелект, а також переобладнання електромереж для е-мобільності. Очікується близько п'яти тисяч експонентів з 75 країн світу.