Інавгурація Путіна: "совковий рудимент" очима німецьких експертів (відео)

"Святом царя" назвали формат вступу президента Росії Володимира Путіна на посаду німецькі експерти. У демократичній Німеччині таке інсценування влади годі уявити.
Інавгурація Володимира Путіна ось уже вчетверте відбулася саме 7 травня. І дата – не єдине спільне у заходів, які пройшли у Великому Кремлівському палаці в 2000, 2004, 2012 та 2018 роках. За 18 років правління Путіна виробився своєрідний ритуал, головна мета якого – демонстррація спадкоємності влади, вважають експерти у Німеччині.
Німецькі експерти побоюються зростання економічних проблем у Росії, конфліктів Москви з країнами-сусідами та посилення контролю над суспільством під час четвертого президентського терміну Путіна. (07.05.2018)
Жорстко пригнічуючи будь-які виступи, російська влада показує: так, як у Вірменії, тут не вийде. Однак при цьому поводиться так, ніби хоче, щоб було, як в Україні, вважає Олександр Плющев. (06.05.2018)