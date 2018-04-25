Інавгурація Путіна: "совковий рудимент" очима німецьких експертів (відео)

Коментар: Росія під враженням від Вірменії

Жорстко пригнічуючи будь-які виступи, російська влада показує: так, як у Вірменії, тут не вийде. Однак при цьому поводиться так, ніби хоче, щоб було, як в Україні, вважає Олександр Плющев. (06.05.2018)