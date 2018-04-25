 Інавгурація Путіна: ″совковий рудимент″ очима німецьких експертів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2018
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Політика й суспільство

Інавгурація Путіна: "совковий рудимент" очима німецьких експертів (відео)

"Святом царя" назвали формат вступу президента Росії Володимира Путіна на посаду німецькі експерти. У демократичній Німеччині таке інсценування влади годі уявити.

Karikatur von Sergey Elkin Vereidigung Präsident Putin

Інавгурація Володимира Путіна ось уже вчетверте відбулася саме 7 травня. І дата – не єдине спільне у заходів, які пройшли у Великому Кремлівському палаці в 2000, 2004, 2012 та 2018 роках. За 18 років правління Путіна виробився своєрідний ритуал, головна мета якого – демонстррація спадкоємності влади, вважають експерти у Німеччині.


 

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