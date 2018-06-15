Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився

Державна служба статистики України в суботу, 16 червня, оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року. За ними Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо рік до року зросло з 0,97 до 1,42 мільярда, повідомляється на сайті відомства.
Зазначається також, що експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів навпаки зріс - на 31 відсоток до 2,56 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за чотири місяці таким чином вдвічі гірше аналогічного показника минулоріч. Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить.
"Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-квітні 2017 року - 0,93)", - зазначили чиновники.
Наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції. Згідно з ними, під українські обмежувальні заходи потрапляють 1748 фізичних та 756 юридичних осіб з Росії.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Від бойкоту до ембарго
Після початку російсько-українського конфлікту активісти в Україні почали кампанію проти придбання російських товарів. З січня 2016 року країни запровадили обопільне ембарго на багато продовольчих товарів, яке повинно було діяти до 5 серпня 2016 року або до моменту, коли одна з країн скасує своє ембарго. Чи змогли українці повністю відмовитися від російського виробника?
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Ввозити косметику та побутову хімію з РФ не забороняли
В українському списку забороненої для ввезення продукції 43 найменування продуктів харчування, а ось побутової хімії та засобів гігієни в ньому немає. Завдяки цьому російська косметика досі залишається найбільш доступною і популярною в Україні.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Зубна паста досі користується попитом
Російські засоби гігієни для ротової порожнини в широкому асортименті представлені в українських магазинах. Зубна паста виробництва РФ перебуває в тій же ціновій категорії, що і її українські аналоги.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Засоби жіночої гігієни переважно з Росії
Гігієнічні прокладки і тампони, які можна знайти на полицях українських магазинів, в основному, завезені з Росії. Дуже часто ці товари не мають спеціального маркування країни виробництва.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Бренд російський, "зроблено в Україні"
У січні 2015 року, приблизно через рік після початку бойкотування товарів з РФ в Україні, російський косметичний бренд відкрив свою філію в Україні. Тепер продукція марки "Чистая линия" виробляється на території України, що дозволяє назвати товар українським.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Чи є заміна дитячим підгузкам з Росії?
Дитячим підгузкам російського виробництва виявилося складно знайти український чи європейський аналог. Більшість українських сімей досі віддає перевагу саме російському виробнику. Головна причина - це співвідношення ціна-якість.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
На ринку товарів для дітей домінує Росія
В основному, весь ринок дитячих товарів в Україні досі заповнений російськими виробниками. Винятком стало лише дитяче харчування, яке потрапило під українське ембарго.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Продовольчих товарів практично не залишилося
В українських мережах супермаркетах, які заздалегідь готувалися до введення ембарго на російські товари, практично закінчилися запаси товарів виробництва РФ. Продукти харчування, вироблені в Росії, на полицях українських магазинів уже важко знайти.
Автор: Анастасія Магазова