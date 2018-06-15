 Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився

Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить. Загалом торговельний баланс України дещо погіршився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В українських магазинах часто спеціально маркують вироблені в Росії товари

В українських магазинах часто спеціально маркують вироблені в Росії товари

Державна служба статистики України в суботу, 16 червня, оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року. За ними Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо рік до року зросло з 0,97 до 1,42 мільярда, повідомляється на сайті відомства.

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Результати обопільного ембарго між Росією і Україною відчутні в обох країнах. Чи змогли українці повністю відмовитися від російського виробника? DW зазирнула у магазини та поспілкувалася з покупцями. (07.09.2016)

До органу з вирішення торговельних суперечок Світової організації торгівлі надійшов від Російської Федерації позов проти України через обмеження на російські товари та послуги на українському ринку. (20.05.2017)

Зазначається також, що експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів навпаки зріс - на 31 відсоток до 2,56 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за чотири місяці таким чином вдвічі гірше аналогічного показника минулоріч. Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить.

"Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-квітні 2017 року - 0,93)", - зазначили чиновники.

Наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції. Згідно з ними, під українські обмежувальні заходи потрапляють 1748 фізичних та 756 юридичних осіб з Росії.

  • Акція проти купівлі російських товарів

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Від бойкоту до ембарго

    Після початку російсько-українського конфлікту активісти в Україні почали кампанію проти придбання російських товарів. З січня 2016 року країни запровадили обопільне ембарго на багато продовольчих товарів, яке повинно було діяти до 5 серпня 2016 року або до моменту, коли одна з країн скасує своє ембарго. Чи змогли українці повністю відмовитися від російського виробника?

  • На засоби гігієни ембарго не поширюється

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Ввозити косметику та побутову хімію з РФ не забороняли

    В українському списку забороненої для ввезення продукції 43 найменування продуктів харчування, а ось побутової хімії та засобів гігієни в ньому немає. Завдяки цьому російська косметика досі залишається найбільш доступною і популярною в Україні.

  • Російська зубна паста та ополіскувач для рота в українській крамниці

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Зубна паста досі користується попитом

    Російські засоби гігієни для ротової порожнини в широкому асортименті представлені в українських магазинах. Зубна паста виробництва РФ перебуває в тій же ціновій категорії, що і її українські аналоги.

  • Прокладки російського виробництва

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Засоби жіночої гігієни переважно з Росії

    Гігієнічні прокладки і тампони, які можна знайти на полицях українських магазинів, в основному, завезені з Росії. Дуже часто ці товари не мають спеціального маркування країни виробництва.

  • Косметика Чистая линия - зроблено в Україні

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Бренд російський, "зроблено в Україні"

    У січні 2015 року, приблизно через рік після початку бойкотування товарів з РФ в Україні, російський косметичний бренд відкрив свою філію в Україні. Тепер продукція марки "Чистая линия" виробляється на території України, що дозволяє назвати товар українським.

  • Вироблені в Росії підгузки

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Чи є заміна дитячим підгузкам з Росії?

    Дитячим підгузкам російського виробництва виявилося складно знайти український чи європейський аналог. Більшість українських сімей досі віддає перевагу саме російському виробнику. Головна причина - це співвідношення ціна-якість.

  • Дитячі товари

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    На ринку товарів для дітей домінує Росія

    В основному, весь ринок дитячих товарів в Україні досі заповнений російськими виробниками. Винятком стало лише дитяче харчування, яке потрапило під українське ембарго.

  • Вироблені в РФ соки

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Продовольчих товарів практично не залишилося

    В українських мережах супермаркетах, які заздалегідь готувалися до введення ембарго на російські товари, практично закінчилися запаси товарів виробництва РФ. Продукти харчування, вироблені в Росії, на полицях українських магазинів уже важко знайти.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

З українських магазинів зникли продукти харчування російського виробництва, але споживчі товари залишилися в асортименті. Про те, що ще можна купити російського в Україні - у галереї DW. (07.09.2016)  

Посилання в інтернеті

Зовнішня торгівля України товарами у січні–квітні 2018 року

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