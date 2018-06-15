Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився

Державна служба статистики України в суботу, 16 червня, оприлюднила свіжі дані щодо зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2018 року. За ними Україна експортувала товарів на 15,5 мільярдів доларів, імпортувала - на 16,9 мільярда. Обидва показники зросли більше ніж на 10 відсотків проти попереднього року. Негативне сальдо рік до року зросло з 0,97 до 1,42 мільярда, повідомляється на сайті відомства.

Зазначається також, що експорт українських товарів до Росії скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на шість відсотків, до 1,19 мільярда доларів. Натомість імпорт російських товарів навпаки зріс - на 31 відсоток до 2,56 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за чотири місяці таким чином вдвічі гірше аналогічного показника минулоріч. Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить.

"Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-квітні 2017 року - 0,93)", - зазначили чиновники.

Наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції. Згідно з ними, під українські обмежувальні заходи потрапляють 1748 фізичних та 756 юридичних осіб з Росії.