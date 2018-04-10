Ільхам Алієв впевнено перемагає на виборах президента Азербайджану

Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на позачергових виборах глави цієї держави, що відбулися в середу, 11 квітня. За даними екзит-полу, проведеного французьким інститутом соціологічних досліджень Opinion Way, Алієв набирає 86,83 відсотка голосів. Такі цифри озвучив представник Opinion Way Бруно Жанбар на прес-конференції в Баку, передає інформагенція "Інтерфакс". Інший екзит-пол, проведений дослідницьким центром Els, дає Алієву близько 83 відсотків голосів. Інші кандидати, за даними екзит-полів, здобули підтримку 2-3 відсотків виборців.

Виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом. Згідно з останніми даними ЦВК країни, явка становила 69,9 відсотка. У Азербайджані право голосу мають 5,3 мільйона громадян.

Ільхам Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Він переобирався главою держави у 2008 та 2013 роках. Згідно з конституційними змінами 2016 року, на цих виборах президента Азербайджану обирали на 7 років. До Ільхама Алієва незмінним президентом Азербайджану після розпаду Радянського Союзу був його батько Гейдар Алієв. Ільхаму Алієву закидають авторитарні методи правління та придушення громадянських свобод.